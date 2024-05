Impactante video de accidente en el Circuito Interior Mexiquense resurge en redes; esto pasó

Este jueves ha circulado un video por medio de redes sociales, donde indicaron que hubo un choque de un carro con un tráiler en el Circuito Exterior Mexiquense.

El video se ha vuelto a viralizar, sin embargo, ocurrió el pasado 1 de mayo, a la altura de la caseta de cobro de "Las Américas", en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México.

En el clip que circula a través de la red social "X", se puede ver al conductor del tráiler esposado adentro de una patrulla, además diversos internautas señalan que posiblemente iba bajo el efecto de alguna sustancia prohibida.

El trailero fue cuestionado por un policía, quien le preguntó qué se sustancia había consumido, a lo que el hombre solo respondió "me metí en ped*s".

Resurgió en redes sociales el video del accidente entre un carro familiar y un tráiler. Foto: RRSS

El sujeto también hacia movimientos bruscos con la cabeza, mientras le seguían cuestionando si había ingerido algo; también se podían observar algunas lesiones.

De igual manera, la persona que graba le reclamó "te ibas a llevar a una familia" y mostró el carro chocado, el cual quedó impactado entre el tráiler y una plumilla.

Por su parte, personal de emergencias, así como elementos de la Guardia Nacional (GN) división carreteras acudieron al sitio.

Los usuarios de redes sociales reprobaron lo acontecido y entre algunos de sus comentarios expresaron: "no es por justificar nada pero es muy pesado manejar un Torton o un tracto. A veces las toma uno no porque quiera sino por necesidad. He conocido a varias personas que a veces lo hacen y es por los largos viajes. Pero para nada está bien", "puede ser esquizofrenia".

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de la familia que viajaba abordo del vehículo rojo, el cual quedó completamente destrozado de la parte trasera.

