Pese a tragedia en Guerrero, alcaldesa de Chilpancingo realiza evento masivo con pirotecnia.

La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, realizó un evento masivo con pirotecnia, a pesar de la tragedia que atraviesa Guerrero tras el paso del huracán “Otis”.

El evento correspondió a su segundo informe de gobierno; sin embargo, el uso de pirotecnia fue lo que causó polémica en redes sociales.

Usuarios de Internet acusan que la alcaldesa de Chilpancingo no tiene empatía ante la situación que enfrenta el estado.

“Falta de respeto, solidaridad y empatía de Norma Otilia ante la desgracia que viven nuestros paisanos guerrerenses”, escribió en Facebook el expresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Guerrero, Manuel Antonio Rojas.

Insensible e indolente...



Pese a la tragedia en #Acapulco y otras zonas de #Guerrero, la alcaldesa morenista de #Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, celebra su segundo informe de gobierno con bailes, música y fuegos pirotécnicos pic.twitter.com/7VFiyVHAtF — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 27, 2023

Durante el evento, Norma Otilia se adelantó a las críticas: “Muchos preguntarán ¿por qué la presidenta municipal no suspendió el informe?, ¿acaso no le importa lo que está sucediendo?, al contrario, me importa mucho, me duele mucho lo que pasa a mi Guerrero y a esta capital, pero asumí que es más importante este momento para convocarlos por Guerrero”, declaró.

“Mi informe no es una celebración, es mi obligación de rendir cuentas”, sentenció la funcionaria en su segundo informe.

La morenista Norma Otilia Hernández Martínez fue electa como presidenta municipal de Chilpancingo, Guerrero, para el periodo de 2021-2024.