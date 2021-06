Piden policías de Toluca se revise contrato con arrendamiento de patrullas

Elementos de la Dirección General de Seguridad Pública de Toluca denunciaron ante autoridades mexiquenses las condiciones de las 400 patrullas con las que laboran para velar por la seguridad de la población.

Ante tal situación, pidieron que se investigue al actual alcalde, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, una vez que se realice el cambio de mando, que pasará a manos de Raymundo Martínez Carbajal.

El contrato que celebró la administración de Sánchez Gómez fue con la empresa CA Soluciones Financieras S.A. de C.V. (Casofin) para brindar el servicio de arrendamiento de transportación terrestre, hasta diciembre de 2021.

Las patrullas se están destartalando, cada vez que hacemos un reporte por fallas o falta de mantenimiento parece que se las llevan y no les hacen nada. Nos empiezan a fallar y parece que no les importa que no tengamos las herramientas a la orden para hacer nuestra labor, que es proteger a los ciudadanos, se lee en el documento.