Piden renuncia de alcalde de Jerez, por la violencia

Marco Vinicio Flores Guerrero, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC) en Zacatecas, pidió la destitución de Humberto Salazar Contreras, presidente municipal de Jerez, debido a que consideró que no está conduciendo a la gente a un mejor nivel de seguridad y de bienestar.

“La gente de Jerez nos ha pedido que desde Movimiento Ciudadano emitamos un posicionamiento, ya que les gustaría que el presidente municipal dejara el cargo, por eso le solicitamos al gobierno y a la legislatura del estado que tomen cartas en el asunto”.

En rueda de prensa, el presidente de MC hizo un llamado a la secretaria general de Gobierno, Gabriela Pinedo Morales, para que dé a conocer detalladamente el plan de seguridad estatal, mismo que calificó de tardío porque debió hacerse desde el inicio de la administración.

“No sabemos qué le toca hacer a la autoridad, no sabemos qué le toca hacer a la ciudadanía, no sabemos si la estrategia se está aplicando y cuál es; en ese sentido nosotros nos manifestamos porque se tomen acciones más enérgicas, y si las autoridades no pueden, darle rumbo a la sociedad; que de manera humana den paso a quien sí lo pueda hacer”.

En tanto, la dirigente estatal del PAN, Verónica Alamillo, indicó que los hechos de violencia recientes en la entidad “dejan en claro la ausencia de gobierno”.

Afirmó: “La sociedad se está haciendo escuchar, se han hecho manifestaciones en la Ciudad de México, aquí en la capital, en los municipios; la prensa nacional todos los días da cobertura a la nota roja y aquí, como si el presidente López Obrador o el gobernador David Monreal no escucharan, pues nada cambia”.