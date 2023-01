¡No te pierdas el desfile de León, Guanajuato! Te contamos todo

El próximo domingo, 22 de enero, se llevará a cabo el desfile conmemorativo del aniversario 447 de la ciudad de León, Guanajuato. Así lo dio a conocer en su cuenta de Twitter el municipio de León.

Este evento iniciará a las 09:00 horas en bulevar Adolfo López Mateos esquina con avenida Miguel Alemán y avanzará por el bulevar Adolfo López Mateos hasta la feria de León.

De esta forma, si realizas actividades en León cercanas a estas vialidades, considera rutas alternas; si no, entonces no te pierdas esta actividad ideal para toda la familia.

La magia de la #FeriaLeón2023 🎡 llega a las calles con el Desfile Conmemorativo del Aniversario 4️⃣4️⃣7️⃣ de nuestra ciudad ¡Vívelo con toda tu familia! #VivaLeón 🎇



🗓️Domingo 22 enero

🕘9:00 a.m.

📍Blvd. López Mateos esq. con Miguel Alemán pic.twitter.com/1vrC11iAtV — Municipio de León (@municipio_leon) January 18, 2023

Por otro lado, la Feria de León, que se celebra cada año, espera un aforo de más de 5 millones de visitantes, quienes encontrarán espectáculos, gastronomía, conciertos musicales, exposición ganadera, palenque, compras y mucho más.

Además, este evento tiene como invitado especial al estado de Michoacán y como atracciones principales, el espectáculo titulado "Disney Mist: Be Our Guest" con 30 bailarines y acróbatas; también el espectáculo "Flix by Illusion On Ice" en las salas de Poliforum y el Circo Roberts, con 30 años de tradición, que se presentará en la zona de Explora.

AM