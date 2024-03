Presenta Alma Alcaraz su programa de gobierno para Guanajuato

La candidata a la gubernatura por Morena, PT y Verde Ecologista, Alma Alcaraz presentó los principales ejes de su programa de gobierno.

En conferencia de prensa, Alcaraz Hernández anunció los cinco ejes en los que estará basado su plan de trabajo al gobernar Guanajuato:

Indicó que impulsará un nuevo modelo económico, político y social a través del “Gran acuerdo por el futuro de Guanajuato” que consistirá en sumar a todos los sectores sociales, económicos, políticos y empresariales.

Alma Alcaraz destacó que Guanajuato tiene que volver a ser el estado mejor pagado de la región:

Queremos hacer conscientes a nuestros empresarios y empresarias de que si queremos un cambio y que el día de mañana no los secuestren o no los asalten o no sufran extorsiones ellos también tienen que poner de su parte, es un acuerdo donde todas y todos entramos