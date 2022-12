Sin prestaciones, el 75% de policías municipales

Más del 75 por ciento de los policías municipales carece de prestaciones básicas como apoyo para tener una vivienda, seguro de vida, gastos funerarios o incluso un fondo de ahorro para el retiro, revela un estudio elaborado por la organización México Evalúa.

La investigación señala que en teoría los municipales deberían contar con 25 prestaciones establecidas en el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, pero la gran mayoría carece de seguridad social, licencias de paternidad o maternidad, becas, acceso a créditos hipotecarios y otras.

Ninguno de esos 25 beneficios llega al 100 por ciento de los uniformados, pues por ejemplo, el aguinaldo, que es la prestación que tiene la mayor cobertura, no lo recibe el 10 por ciento de los policías, mientras que uno de cada cuatro no tiene acceso a vacaciones.

El estudio aporta cifras por sexo, en donde las mujeres tienen porcentajes ligeramente superiores a los de los hombres. En este trabajo citaremos las cifras correspondientes a los varones, por ser el género que domina en las corporaciones.

El seguro de vida sólo lo recibe el 47.1 por ciento, es decir, menos de la mitad. Apoyo para gastos funerarios sólo lo tiene el 12.9 por ciento, mientras que una proporción similar, el 12 por ciento, tiene acceso a fondo de ahorro para el retiro.

. Gráfico: La Razón de México

El estudio añade que únicamente el 21.5 por ciento de los agentes municipales tiene servicios médicos internos; el apoyo para vivienda lo posee nada más el 8.4 por ciento y becas escolares sólo llegan al 4.1 por ciento.

De acuerdo con la investigación, una de las razones por las que los policías locales están en tal abandono es que desde que empezó el sexenio, el Gobierno federal ha privilegiado a las instancias militares con la asignación de presupuesto, al mismo tiempo que ha desprotegido a las civiles.

El Presupuesto del 2023 no será la excepción, pues en él se destinaron a instancias militares 221 mil millones 600 mil pesos, lo que representará 2.7 veces los recursos de las instancias policiacas civiles, las cuales recibirán 80 mil millones 700 mil pesos.

Al respecto, Alberto Pérez, autor de la investigación, dijo a La Razón: “Hoy por hoy hay policías municipales que no pueden realizar sus patrullajes, simplemente porque no hay dinero para pagar gasolina o los automóviles no funcionan”.

Que los policías municipales sean puestos al centro del combate al crimen y el Estado ni siquiera pueda garantizarles prestaciones, es una irreverencia

Alberto Pérez

Investigador de México Evalúa

Añadió: “La realidad de este problema llega a tal grado que hay policías que mueren en combate o en el ejercicio de sus funciones porque no tienen acceso a un chaleco antibalas, ésa es la realidad del país”.

Explicó que los policías municipales quedan rebasados ante los grupos delincuenciales que deben enfrentar, pues no cuentan con los medios necesarios para vigilar los territorios a los que están adscritos.

“Que los policías municipales sean puestos al centro en el combate al crimen y el Estado ni siquiera pueda garantizarles prestaciones, es una irreverencia. Es preciso decir que, incluso, se tiene una deuda histórica con la población por los altos niveles de inseguridad que estamos viviendo”, precisó.

Alberto Pérez sentenció que la construcción de la Guardia Nacional no debería implicar el abandono de las corporaciones civiles y agregó que no tiene sentido que el Gobierno federal mantenga a la baja los recursos de las policías.

“Se puede dotar de presupuesto a ambas instancias. Se puede construir una Guardia Nacional y al mismo tiempo darle vida al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica; se debe cambiar el paradigma”, enfatizó.