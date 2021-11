Promueve Ramírez Bedolla la riqueza de Michoacán en Tianguis Turístico

En el marco del 45 Tianguis Turístico de México, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, sostuvo un encuentro privado con el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, y con mandatarios que acudieron también a promover las actividades del sector en sus entidades.

Ramírez Bedolla atestiguó la renovación del Consejo Directivo de la Asociación de Secretarios de Turismo de México, donde Roberto Monroy García, titular del ramo en la entidad, fue designado vicepresidente de la zona occidente por el periodo 2021-2022.

Así luce el pabellón de Michoacán en el Tianguis Turístico Mérida 2021. Aunque es difícil reunir la diversidad de elementos que representan nuestras costumbres y tradiciones, les puedo asegurar que el nuestro es uno de los pabellones más atractivos del evento.#HonestidadyTrabajo pic.twitter.com/b3Iw96Uqrm — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) November 16, 2021

En el Tianguis Turístico, Michoacán presume dos de sus atractivos más importantes del estado en materia turística: la Noche de Muertos y los santuarios de la Mariposa Monarca que cada año registran un alto flujo de visitantes nacionales e internacionales.

Roberto Monroy García destacó que, en coincidencia con la apertura del Tianguis, Michoacán celebra con orgullo los primeros once años de los reconocimientos de Patrimonio de la Humanidad para la Pirekua (Pirekua, traditional song of the P’urhépecha) y para la Cocina Tradicional (Traditional Mexican cuisine-ancestral ongoing community culture, the Michoacan paradigm), otorgados por la UNESCO.