Así puedes sacar cita para verificar tu auto en el Estado de México

¡Que no te agarre la sorpresa, verifica tu automóvil a tiempo! Estamos a una semana de que termine el mes de noviembre por lo que, si aún no has realizado la verificación de tu auto, estás a tiempo.

A continuación de detallamos las fechas, recuerda que la verificación extemporánea implica una multa por lo que te aconsejamos que solicites tu cita y acudas a tiempo a realizar este trámite.

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) del Estado de México compartió el calendario oficial de la verificación vehicular para el segundo semestre de este año.

En este mes les corresponde a los automovilistas con engomado verde con terminación 1 y 2.

También les corresponde a quienes tengan engomado azul con terminación de placas 9 y 0.

¿Cómo puedo obtener una cita para realizar la verificación de mi automóvil?

Para poder obtener una cita deberás ir al siguiente portal: http://citaverificacion.edomex.gob.mx/RegistroCitas/ y posteriormente deberás llenar la información que se te solicita, como si cuentas con placas o permiso, el modelo de tu automóvil y el tipo de combustible.

También en los campos deberás elegir la fecha, hora y el verificentro al que desees acudir en cualquiera de los 125 municipios de la entidad.

El día que acudas deberás presentarte con:

Comprobante de registro.

Tarjeta de circulación.

Constancia última de verificación.

Factura o carta factura.

Identificación oficial.

Considera que en el Edomex el costo de la verificación depende del holograma que se otorgue y está basado en la Unidad de Medida y Actualización, por lo tanto, pagarás: 10 UMAS, es decir, 962 pesos por el Holograma 00 (Doble cero); 5 UMAS, el equivalente a 481 pesos por el Holograma 0 (Cero); y 4 UMAS, o 384 pesos, por los Holograma 1 y 2.

En caso de que no hayas verificado a tiempo, antes de solicitar una cita, deberás pagar la multa correspondiente que, de acuerdo con el Código para la Biodiversidad del Estado de México es de mil 924 pesos.

Te recordamos que el horario de atención en los verificentros es de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 horas y sábados de 8:00 a 15:00 horas.