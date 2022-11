Así puedes sacar cita para verificar tu auto en CDMX

Para poder circular libremente en la Ciudad de México, es necesario que realices la verificación de tu automóvil. El proceso es obligatorio para todos los dueños de un vehículo y tiene la finalidad de cuidar las emisiones que afectan al medio ambiente.

En la capital del país, la verificación vehicular se realiza ante la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema). Para realizar el trámite, lo primero que debes hacer es sacar una cita por medio de Internet. Este paso es gratuito, y solo basta con que ingreses al sistema de "verificitas" en la siguiente liga: https://verificentros.sedema.cdmx.gob.mx/DVC/

Para agendar la cita, deberás indicar la alcaldía de tu elección. En la parte posterior, el sistema te arrojará un listado con los verificentros a los que puedes acudir según la demarcación elegida. Presiona en la pestaña "cita aquí" y llena el formulario con los datos de tu vehículo como tipo de combustible, placas, marca y datos de contacto, para generar la cita.

Antes de agendar, recuerda revisar que no tengas ningún adeudo en el pago de tenencia, infracciones al Reglamento de Tránsito, sanciones de la Sedema, fotocívicas o multas sin pagar, de lo contrario, no podrás realizar el trámite. Si tienes dudas, aquí te explicamos cómo puedes checar que no tengas adeudos.

Requisitos para la verificación vehicular en la CDMX

El día de tu cita para realizar la verificación vehicular, deberás contar con los siguientes documentos:

Identificación oficial.

Comprobante de última verificación o el pago de multa por verificación.

Tarjeta de circulación vigente.

Si tu auto es nuevo, deberás presentar una copia de la factura.

Recuerda que no debes contar con multas o pagos de tenencia atrasados.

No olvides acudir 15 minutos antes de tu cita, además, antes de ir a verificar, revisa que tu auto esté en buenas condiciones mecánicas, con el motor encendido a temperatura normal de operación.