Raúl Morón: "No hay plan B para recuperar mi candidatura"

El senador con licencia Raúl Morón sostuvo que no hay plan B para recuperar su candidatura, por lo que espera que este viernes el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le dé la razón.

En conferencia de prensa desde Michoacán, señaló que respetará la decisión de los magistrados.

Enfatizó, no hay plan b, no hay plan c, no hay plan d, nosotros entendemos que los tiempos jurídicos están en razón del Tribunal Electoral y nos vamos a atener a ellos