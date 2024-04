Ataque en que falleció candidata

Candidato a regidor en Celaya tiene estatus de no localizado y no de fallecido: SSPC Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el candidato a regidor del primer Ayuntamiento en Celaya, Adrián Guerrero, se encuentra en calidad de “desaparecido” y no de fallecido