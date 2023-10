Reportera denuncia que fue agredida por policías en Morelos

Estrella Pedroza, reportera de diferentes medios de comunicación, denunció este domingo que fue agredida por un grupo de policías en Morelos cuando intentaba tomar fotografías, por lo cual autoridades buscan una sanción a los implicados.

A través de redes sociales, la comunicadora narró que asistió a las oficinas de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos para tomar fotografías sobre la presencia de elementos de seguridad alrededor del inmueble, en seguimiento a una denuncia ciudadana respecto de cierres viales provocados por lo mismo.

Al terminar de tomar las fotografías, señaló que se le acercó un grupo de policías, quienes le solicitaron que se identificara y les señalara los motivos por los cuales había asistido al inmueble . Ante esto, la periodista respondió que sólo iba a tomar imágenes y que en seguida se retiraba. Pero, según contó, esto no fue suficiente para los elementos de seguridad.

MEGAOPERATIVO POLICIACO… UNOS 15 ELEMENTOS DE CES, ¡CONTRA UNA REPORTERA!./ Denuncia Estrella Pedroza. ¡Ah, pero no fueran delincuentes, porque ahí nomás son diferentes! pic.twitter.com/UOnG8CIFAs — Quadratín Morelos (@Quadratin_Mor) September 30, 2023

“Entre 10 y 15 policías hicieron una valla y rodearon mi auto, y yo me tuve que detener para no hacerles algo. Me iba a orillar porque estaba estorbando, y cuando hago ese movimiento ellos empiezan a gritar que según yo le había aventado el carro a uno, lo cual es mentira”, contó la mujer en un video.

La periodista contó que, enseguida de la presunta agresión a los policías, algunos de ellos intentaron meter la mano a su vehículo para sustraer las llaves, así como para retirarle el cinturón de seguridad a la mujer. “Me empiezan a decir que me bajara, que me iban a llevar detenida por tentativa de homicidio a un policía”, acusó.

“Yo no me quería bajar y me agarraba donde podía del volante y me jalaron horrible, un hombre, él fue el que me bajó con ayuda de dos mujeres policías. Me jalaron el cabello y me llevaron a empujones hacia una patrulla ”, denunció la mujer.

Así fue como la reportera Estrella Pedroza es detenida, jaloneada, golpeada y sacada por la fuerza de su vehículo por elementos de la Policía #Morelos.

A pesar de la presencia de fuerzas federales nadie intervino para evitar estas acciones.#Cuernavaca pic.twitter.com/lG3JvSkzWw — Morelos News (@_Morelos_News) September 30, 2023

A propósito, usuarios en redes sociales lamentaron la situación y exigieron intervención de autoridades por la situación de violencia que denunció la periodista. Otros acusaron a la mujer de actuar con dolo al presuntamente intentar arrollar a un elemento de seguridad, si bien esto fue desmentido por la propia mujer en su narración.

Gobierno de Morelos investiga a policías por agresión a periodista

En una breve tarjeta informativa, el Gobierno de Morelos anunció que inició una investigación por los hechos denunciados en redes sociales, los cuales, anunció, llegarán “hasta las últimas consecuencias”.

“La CES [Comisión Estatal de Seguridad Pública] respeta y reconoce la labor informativa de las y los periodistas, en este sentido, puntualiza que a través de la Dirección General de Asuntos Internos ha iniciado las acciones correspondientes para investigar los hechos ocurridos esta tarde y resalta que, en caso de que algún policía haya incurrido en alguna falta, se procederá de manera jurídica o administrativa”.

Ante la denuncia hecha por una reportera a través de medios de comunicación respecto a una supuesta agresión por parte de elementos de la Policía Morelos en el exterior de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), la @CES_Morelos informa:… pic.twitter.com/0F3XxLu5Bs — Gobierno de Morelos (@GobiernoMorelos) September 30, 2023

