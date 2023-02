Reprobados, uno de cada 4 policías en Cuernavaca

El titular de la Comisión Estatal de Seguridad de Morelos (CES), José Antonio Ortiz Guarneros, reveló que más de un centenar de policías de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca (Seprac), equivalentes a cerca del 25 por ciento del total, reprobaron el examen de control de confianza.

Y lamentó que, a pesar de que ameritan la baja, permanecen en las filas de la corporación municipal debido a que no hay presupuesto para el pago de indemnizaciones.

En entrevista, el funcionario detalló que más de una cuarta parte de la Policía Municipal capitalina reprobó las evaluaciones obligatorias previstas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero debido a los problemas financieros por los que atraviesa el Ayuntamiento de Cuernavaca, no se ha logrado la depuración de la corporación local.

Hay mucha gente que no debería estar ahí, los que no tienen exámenes aprobados son 118 policías. Sin embargo, siguen en la corporación, sobre todo por las indemnizaciones

Antonio Ortiz Guarneros, Titular de la CES

“Hay mucha gente que no debería estar ahí, los que no tienen exámenes aprobados son 118 policías del municipio, ésos ya no tienen oportunidad de volver a presentar (el examen), ya que es una sola vez, lo reprobaron y pues ya, hasta ahí; sin embargo, por alguna razón siguen en la corporación, sobre todo por las indemnizaciones que tienen que pagar”, señaló.

Ortiz Guarneros mencionó que los exámenes de control de confianza constan de cinco pruebas: evaluación toxicológica, investigación de antecedentes, evaluación psicológica, evaluación socioeconómica y evaluación médica.

Detalló que cuando un elemento resulta positivo en la prueba toxicológica amerita la baja inmediata y sin derecho a indemnización; sin embargo, cuando sólo se reprueba alguno de los otros exámenes, los elementos deben ser dados de baja con derecho a su liquidación.

El titular de Seguridad de Morelos consideró que posiblemente el quebranto financiero por el que atraviesa Cuernavaca y las complicaciones para reclutar nuevos elementos son obstáculos para depurar a la Policía Municipal.