Resultados de Morena inconforman a los no ungidos

Luego de que Morena anunció, esta madrugada, quienes serán los seis candidatos que buscarán las gubernaturas que se elegirán en 2022, en Oaxaca y Quintana Roo, algunos de los que quedaron fuera de la contienda se pronunciaron contra los resultados.

En un mensaje compartido en su cuenta de Facebook, la senadora Susana Harp Iturribarría dijo que actuará para defender la candidatura en el proceso interno, luego de que el senador con licencia, Salomón Jara, resultó electo en Oaxaca.

La legisladora argumentó que fue la segunda mujer mejor evaluada entre las seis entidades y que el 52.55 por ciento de los encuestados se pronunció a favor de que una mujer ocupara la candidatura.

Por ello, Harp Iturribarría exigió al partido, a la Comisión Nacional de Elecciones y al Comité Ejecutivo Nacional de Morena respetar lo que la población eligió.

te puede interesar ¿Quién es Marina Vitela Rodríguez? La aspirante de Morena al gobierno de Durango

Mientras que la senadora Marybel Villegas se pronunció en contra de los resultados que arrojaron a Mara Lezama, alcaldesa de Cancún —quien finalmente resultó seleccionada— y al senador José Luis Pech, como los mejor posicionados en Quintana Roo.

También en redes sociales, la legisladora dijo que "no queremos imposiciones de candidatos y candidatas que no representan los principios, ni de Morena, ni de la 4T sobre: no robar, no mentir y no traicionar".

En el mensaje agradeció a quienes votaron por ella y adelantó que asumirá decisiones de cara al proceso electoral de 2022, sin aclarar si se refería a impugnar el resultado o unirse a otro partido, como sugirió semanas atrás.

"Esta noche decidió Morena, el 5 de junio decidirá el pueblo de Quintana Roo", sentenció.

Les comparto mi postura respecto a la presentación de los resultados de las encuestas del @PartidoMorenaMx para la toma de decisiones en el proceso interno de selección de candidatas y candidatos a la gubernatura de #QuintanaRoo. pic.twitter.com/j2THKLTJr9 — Marybel Villegas Canché (@MarybelVillegas) December 23, 2021

Por su parte, José Luis Pech, calificó la decisión como "inesperada y dolorosa" para quienes lo acompañaron y "para la mayoría de los quintanarroenses".

Sin embargo, refirió que son momentos de cuidar la unidad del partido e hizo un llamado al respeto mutuo y al reconocimiento político "que permita recuperar lo que hemos perdido en la entidad".

KEFS