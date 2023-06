Ricardo Sheffield, titular de Profeco, renunciará para buscar gubernatura de Guanajuato

Ricardo Sheffield Padilla, procurador Federal del Consumidor, dio a conocer este marte que nuevamente buscará contender por la gubernatura de Guanajuato , por lo que renunciará a su puesto en el Gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista para medios indicó: "Sí, efectivamente nos pidieron que fuéramos cada quien manifestado nuestras intenciones de participar en la contienda electoral del 24, y las intenciones de un servidor son las de participar".

Asimismo, precisó que lo que quiere el presidente AMLO es organizar el trabajo del Gabinete para cerrar su sexenio: "A mí me tocó ser alcalde, muy distante la figura, pero también cabeza del ejecutivo a nivel del municipio de León y en su momento les pedí a mis funcionarios antes de la elección del 2012 que me dijeran quién quería y quién no".

Como cada lunes saliendo de la Conferencia ‘Mañanera’ del Presidente @lopezobrador_.

Hoy cumplimos ya 192 participaciones, por lo que agradezco la confianza depositada en el trabajo de un servidor y de la @Profeco. pic.twitter.com/6BDzuAxQ1a — Ricardo Sheffield (@SheffieldGto) June 12, 2023

El titular de la Profeco no dijo cuándo dejaría su cargo, ya que mencionó que también depende de las reglas de su partido Morena para elegir al candidato.

El pasado lunes, el titular del Ejecutivo federal sostuvo un encuentro con su Gabinete: " La reunión es para decirles: A ver, ¿quieres continuar para terminar o tienes pensado participar como candidata o candidato ? Eso también es legítimo, pero necesito saber porque ya no se pueden estar dando cambios. Aprovechar para saber quiénes van a estar con nosotros hasta septiembre del año próximo", señaló.

Ayer cumplimos 192 intervenciones en la Conferencia 'Mañanera' empoderando al consumidor en México con toda la información.

Gracias por su confianza, Presidente @lopezobrador_. Seguiremos dando la batalla contra la desinformación y contra los pasados de rosca desde @Profeco. pic.twitter.com/hT49FjJHHS — Ricardo Sheffield (@SheffieldGto) June 13, 2023

