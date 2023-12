Romina Contreras cumple más del 90% de sus compromisos en primeros 2 años de gobierno

Al rendir el Segundo Informe de Gobierno de la administración 2022-2024, la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, informó que, en los primeros dos años, se ha cumplido con más del 90 por ciento de los compromisos asumidos con las y los huixquiluquenses, por lo que, convocó a los ciudadanos y a los servidores públicos que conforman su gestión a continuar trabajando unidos y en equipo para cumplir las metas y los objetivos establecidos desde el inicio y que exista continuidad, con el objetivo de que este municipio siga avanzando y se mantenga como un referente a nivel nacional.

Ante el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza; el coordinador general de la precampaña de Xóchitl Gálvez, Santiago Creel Miranda; del coordinadores de los diputados federales de este instituto político, Jorge Romero Herrera y del coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Estado de México, Enrique Vargas del Villar; así como alcaldes y presidentes municipales, legisladores e integrantes del Ayuntamiento y de su gabinete, Romina Contreras Carrasco aseguró que los resultados de su administración están a la vista de los ciudadanos, en rubros como la seguridad, educación, obra pública, desarrollo social, manejo de las finanzas y desarrollo económico, lo que ha permitido que su administración se mantenga como un gobierno humanitario, cercano con la gente y que ha demostrado que tiene ojos y oídos para escuchar y atender a los ciudadanos.

“Hoy tenemos un gobierno con finanzas sanas, hemos llevado la administración pública de forma ejemplar y esta administración es dirigida por personas que cuentan con la capacidad de hacerlo y esto hace la diferencia. Los resultados están a la vista, pero este no es el trabajo de una sola persona, sino de todo un equipo formado por 4 mil 352 servidores públicos. Gracias a su esfuerzo, Huixquilucan es un municipio que avanza, que es punta de lanza y un referente nacional. Sigamos trabajando unidos y en equipo”, aseguró.

Ante más de seis mil huixquiluquenses, la presidenta municipal, Romina Contreras, destacó que es tiempo de que los ciudadanos y los gobiernos trabajen en unidad, como ocurre en este municipio, con el objetivo de consolidar un solo México que esté alejado de las divisiones que únicamente retrasan el avance de la nación.

Foto: Especial.

Puntualizó que Huixquilucan es el ejemplo de una administración que trabaja de la mano con la ciudadanía y da resultados a la gente, lo que lo ha llevado a ser evaluado en 18 ocasiones como el gobierno mejor calificado del país y en 23 ocasiones consecutivas del Estado de México.

“Continuaremos con este trabajo de excelencia 24/7, con metas y objetivos cumplidos, para que haya continuidad en esta forma de hacer gobierno en 2024, siempre de una manera responsable y transparente para seguir avanzando en el compromiso de mejorar la calidad de vida de las y los huixquiluquenses”, aseveró.

En el Complejo Rosa Mística, uno de sus legados y considerado el sistema municipal de salud más grande del país, Romina Contreras dio cuenta de los objetivos cumplidos por su administración en los primeros 24 meses, entre los que destaca la reducción de 17 por ciento en los delitos de alto impacto durante el presente año, además de la mejora de la calificación crediticia de Huixquilucan por parte HR Ratings a HR AA positiva, con perspectiva estable, mientras que Fitch Ratings también la confirmó como AA positiva con perspectiva estable.

En materia de seguridad, destacó la realización de más de 7 mil operativos durante el presente año, entre los que destacan los patrullajes coordinados con las alcaldías de Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, así como con el municipio de Naucalpan, para blindar las fronteras y evitar que los delincuentes encuentren vacíos que les permitan afectar a la población.

Además de la adquisición de nuevas patrullas y de cuatro torres de vidoevigilancia, en estas últimas, dijo, se invirtieron 11 millones de pesos; la atención de más de 25 mil reportes y la creación de la Unidad de Análisis y Contexto para reforzar los trabajos que realizan la Unidad de Género y la Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas. A esto esfuerzos, apuntó, se suma la puesta en marcha de 100 Puntos Violeta para proteger a las mujeres de la violencia de género.

“En Huixquilucan no hay lugar para la violencia contra las mujeres. Quien se meta con una huixquiluquense, se enfrentará con todo el gobierno municipal. No permitiremos que nadie lastime a una mujer. Todas ustedes cuentan con mi respaldo y el de mi administración para que vivan seguras y protegidas”, sostuvo, al tiempo de afirmar que se mantendrán los esfuerzos para continuar disminuyendo la incidencia delictiva y que esta localidad continúe siendo una de las más seguras de la entidad y del país.

Destaca impulso a la obra pública

Como parte de los logros obtenidos a lo largo de este segundo año en Huixquilucan, la alcaldesa Romina Contreras resaltó la puesta en marcha del Centro de Atención y Protección Animal “Huixquican”, un espacio creado para rescatar y proteger a cerca de 500 perros y gatos en situación de calle; así como la construcción e inauguración del Centro de Desarrollo Comunitario de El Guarda para brindar atención a esta comunidad, y de la octava Estancia Infantil que opera el municipio y ubicada en La Glorieta, para apoyar a madres trabajadoras, además de la rehabilitación del Deportivo de San Jacinto.

Asimismo, apuntó que se continúa avanzando con la edificación del complejo El Olivo y el Auditorio Municipal, próximos a inaugurarse; además de la Unidad Deportiva “El Plan” para cambiar el rostro de la Zona Tradicional; el Centro de Especialidades Médicas, en Ampliación Palo Solo; la Unidad Médica “San Cristóbal”, en San Cristóbal Texcalucan; y de 87 cuartos adicionales para las familias más vulnerables que así cambiarán su vida.

Agregó que, este año, se han repavimentado más de 102 mil metros cuadrados de calles y avenidas, con una inversión de 118.8 millones de pesos, en beneficio de 97 mil huixquiluquenses y que, sumados a los trabajos realizados en esta administración, dan un total de más de 225 mil metros cuadrados pavimentados en su gestión para mejorar la movilidad y aumentar la plusvalía de las viviendas.

A estas obras, señaló, se suma la puesta en marcha del pozo de Hacienda del Ciervo y la perforación del de Loma del Carmen, así como la rehabilitación de los tanques Nayar y Salazar, en La Herradura; El Roble, en Jesús del Monte; La Escondida, en Lomas de las Palmas; La Pera, en Dos Ríos; y la edificación del de Maestranza, en Jesús del Monte; así como la sectorización hidráulica Chivos-Anáhuac, con el objetivo de incrementar la independencia sobre el Sistema Cutzamala y poder hacer frente a la sequía que se prevé en los siguientes meses en el Valle de México.

Romina Contreras mencionó que, en materia educativa, se concluyó la segunda etapa del Bachillerato DIF en Llano Grande, se rehabilitaron más de 70 escuelas con el programa Acción por la Educación en beneficio de más de 20 mil estudiantes, y se edificaron aulas, bardas perimetrales, arcotechos y canchas deportivas y auditorios.

“Hoy tenemos un Huixquilucan que continúa en obra y seguimos avanzando en este tema como nunca antes. Llevamos más de 440 millones de pesos de inversión en obra pública y continuaremos con más proyectos en 2024 para elevar la calidad de vida de la gente. Huixquilucan seguirá siendo uno de los mejores lugares para vivir”, recalcó.

Huixquilucan avanza en el restablecimiento del tejido social

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, destacó que, en los primeros dos años de su gobierno, este municipio se mantiene como un polo de inversión, al albergar más de 2 mil 200 millones de dólares en proyectos privados, porque existe confianza y certeza jurídica en el territorio, sumado al apoyo que se le otorga a emprendedores y a las facilidades que otorga esta localidad para abrir una empresa en apenas 48 horas.

Resaltó que, en materia de desarrollo social, se entregaron más de 30 mil apoyos económicos, entre los que se incluyen más de 11 mil becas para estudiantes, la instalación de 28 juegos infantiles nuevos y la visita de más de 25 mil estudiantes a parques recreativos.

Puntualizó que también se otorgaron más de 72 mil apoyos alimentarios, 114 mil productos alimenticios, 36 mil raciones de comida en los cinco comedores infantiles y 3 mil apoyos y subsidios para el mejoramiento de viviendas.

En materia de salud, la alcaldesa de Huixquilucan refirió que, a través del Complejo Rosa Mística, las unidades médicas-odontológicas móviles, los 26 Centros de Desarrollo Comunitario y los hospitales San Pío, Mater Dei y San Fernando que, por cierto, conforman la red de hospitales municipales más grande del país, se han brindado en este año casi 200 mil servicios médicos y odontológicos.

“Nuestro Complejo Rosa Mística sigue y seguirá siendo un orgullo para todas las y los huixquiluquenses, al mantenerse como el sistema de salud municipal más grande del país. Continuaremos protegiéndolo, pues de esta manera, cuidamos de la salud de la población. Les comparto que ya hemos iniciado el camino para garantizar este derecho, con la creación de más instituciones municipales”, dijo.

Foto: Especial.

La presidenta municipal señaló que, a estos esfuerzos, se suma la atención que se brindó a las más de 5 mil 700 solicitudes que se recibieron a través del programa “Huixquilucan Contigo 24/7”, de las cuales se ha atendido 93 por ciento de ellas, y se comprometió a seguir recorriendo las 49 comunidades y 19 fraccionamientos para continuar escuchando y atendiendo las necesidades de la población.

En este marco, Romina Contreras reconoció y agradeció el trabajo de los más de 4 mil 300 servidores públicos que conforman su administración, pues aseveró que, con su esfuerzo 24/7, hacen que Huixquilucan cada día sea un mejor lugar para vivir.

“Gracias a ustedes hemos llegado a cumplir con los objetivos como gobierno, porque con su trabajo, entusiasmo y entrega, el municipio sigue creciendo, avanzando y brillando, y se mantiene ocupando los primeros lugares a nivel nacional, porque estos resultados no son de una sola persona, pues todos los logros son de todos ustedes. Soy muy afortunada y bendecida de tenerlos a todos ellos”, concluyó.

En representación del Gobierno del Estado de México, asistió la secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, quien reconoció la labor de Romina Contreras, por servir a la población con servicios públicos de calidad, además de reforzar la seguridad en el territorio con los siete mil operativos que llevaron a cabo durante el año, así como las obras y acciones dedicadas a la salud como el Complejo Rosa Mística.

Refrendó el compromiso de continuar trabajando hombro con hombro, con la finalidad de seguir siendo un modelo de gobernanza para más municipios del Estado de México y, así, construir un mejor futuro con bases más sólidas.

“Gracias a la doctora Romina Contreras Carrasco, presidenta municipal, por su dedicación y compromiso, y gracias al noble y siempre entusiasta y generoso pueblo de Huixquilucan”, concluyó.

Previamente, en la Segunda Sesión Solemne de Cabildo, Romina Contreras entregó a los integrantes del cuerpo edilicio el Segundo Informe de Gobierno y del estado que guarda la administración pública municipal.

JVR