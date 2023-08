Les realizan prueba de ADN

'No son nuestros hijos': padre de uno de los jóvenes de Lagos de Moreno sobre cuerpos calcinados El padre de Jaime Adolfo, uno de los cinco jóvenes desaparecidos, señala que luego de ver fotos de los cuerpos calcinados, están casi seguros que no son sus hijos porque hay características que no corresponden a ellos