Suman 10 asesinatos en Sinaloa ligados con captura de "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, informó que este fin de semana se registraron al menos 10 asesinatos en la entidad relacionados con "organizaciones del crimen organizado", a casi un mes de la detención de Ismael "El Mayo" Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, en Estados Unidos.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal detalló que entre el viernes 16 y sábado 17 de agosto se registraron los homicidios, también relacionados con el arresto de Joaquín Guzmán López, quien el pasado 25 de julio habría llevado a "El Mayo" Zambada ante las autoridades norteamericanas para luego entregarse voluntariamente.

"Los asesinatos se dieron el viernes y sábado. El sábado hubo seis y el viernes hubo cuatro, estos diez tienen que ver con las organizaciones del crimen organizado. Nosotros los estudiamos, los determinamos en la mesa y los vinculamos al entorno que se está dando después de lo ocurrido el 25 de julio , cuando ocurrió la captura de dos personajes de las organizaciones delincuenciales", comentó este lunes Rocha Moya.

El gobernador Rubén Rocha Moya, en conferencia de este lunes. Foto: Captura de Pantalla

Al ser cuestionado sobre una escalada de violencia en la entidad por enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, el mandatario estatal manifestó su deseo de que "ojalá" no ocurran, aunque cuentan con el apoyo del ejército para intentar evitar hechos violentos.

"El Ejército sabe dónde están los puntos rojos y ellos están, justamente, cuidando esos temas. Hay una estrategia de un grupo especial [de las fuerzas armadas], ellos tienen una estrategia que me parece adecuada. Están tratando de evitar que se encuentren, si es que eso puede ocurrir, pero eso es una posibilidad más o menos cierta. Ojalá y que no, yo solamente deseo que no vaya a ocurrir, pero no tengo elementos para decirles que no va a ocurrir", reconoció Rocha Moya.

Recientemente, Rocha Moya se vio envuelto en una polémica tras ser mencionado por "El Mayo" Zambada en una carta difundida por su abogado, Frank Pérez. En la misiva, el capo relató cómo sucedieron los hechos del 25 de julio, cuando supuestamente fue convocado por Joaquín Guzmán López para acudir a una reunión con el gobernador de Sinaloa y el político Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien fue asesinado ese mismo día.

AMLO confirma muerte de dos presuntos operadores de "El Mayo" Zambada

En tanto, durante su conferencia matutina de este lunes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre el asesinato de al menos dos personas en Sinaloa, presuntamente ligadas a Ismael "El Mayo" Zambada.

Aunque no reveló las identidades de las víctimas, López Obrador se refirió al hallazgo de los cuerpos de Leobardo y Martín García Corrales, supuestos operadores de Ismael “El Mayo” Zambada, que fueron asesinados y sus cadáveres abandonados en un camino de terracería del municipio de Elota.

El sábado pasado se reportó el asesinado de Martín García Corrales. Foto: Especial

Ambos crímenes ya son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR), según informó el primer mandatario, quien confía en que los homicidios no alterarán la tranquilidad en Sinaloa.

“Todavía se está investigando si son dos personas que fueron asesinadas [relacionadas con "El Mayo" Zambada], se está haciendo la investigación también en la Fiscalía y nosotros deseamos que no se agrave la situación en Sinaloa”, expresó López Obrador desde Palacio Nacional.

cehr