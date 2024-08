Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa se deslindó de las declaraciones del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada, quien aseguró que iba a reunirse con el mandatario estatal el pasado 25 de julio, el mismo día que fue detenido y llevado a El Paso, Texas.

"No tenemos complicidad con nadie. Mintieron, y si [Zambada] les creyó, cayó en la trampa", dijo el gobernador durante la inauguración del IMSS-Bienestar ″Dr. Bernardo J. Gastélum″ en Culiacán, que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

En ese sentido, el mandatario morenista reiteró que él se encontraba fuera del país el día que ocurrió la detención del cofundador del Cártel de Sinaloa, quien asegura fue emboscado para ser llevado en contra de su voluntad a Estados Unidos.

Rubén Rocha dijo que estaba fuera del país cuando "El Mayo" Zambada fue detenido. Foto: Especial

"Quede claro eso, no hay absolutamente nada que pueda vincularme con ese asunto, nada. Lo digo de manera tajante, contundente. Nada", dijo Rocha Moya.

A través de una carta difundida este sábado por el abogado Frank Pérez, Zambada García aseguró que el día de su detención iba reunirse con Cuén Ojeda y Rocha Moya, con el fin de acordar quién dirigiría la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

El mismo día, el diputado electo fue asesinado y "El Mayo" Zambada fue detenido tras la entrega voluntaria de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, por autoridades estadounidenses.

Ismael El Mayo Zambada tras su arresto en Estados Unidos, el pasado 25 de julio. Foto: Cuartoscuro

Rubén Rocha pide a FGR atraer asesinato de Cuén Ojeda

Tras señalar que las declaraciones del narcotraficante buscan "mancharme a mi" y de paso a López Obrador, el mandatario estatal pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación sobre el asesinato de Cuén Ojeda para tener "mayor imparcialidad".

“No queremos estar bajo sospecha. No hay razón, pero no queremos. Estaríamos más satisfechos por la capacidad de la Fiscalía, que lo atraigan, ojalá. Como gobernador quiero solicitar que el Presidente nos ayude para que se atraiga el caso”, adelantó Rocha Moya, quien antes de finalizar su participación reiteró: "no hay nada, que le busquen, nosotros no tenemos complicidades con el crimen ".

cehr