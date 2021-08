Surge otro caso de bebé declarado muerto, a pesar de seguir con vida

Luego de que fueran suspendidos cinco trabajadores de la clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Torreón, Coahuila, tras la muerte de Sebastián, un recién nacido que fue enviado por error a la morgue, una familia del mismo municipio expuso otro caso similar.

Yoxsana García y su esposo José Ortega explicaron a medios locales que, en 2014, cuando nació su hijo, se les informó que era prematuro y con traumatismo obstétrico, por lo que había nacido muerto.

“Me dicen, vaya, arregle todo el asunto de la funeraria y luego regrese. Ya que regrese, le tenemos el certificado de defunción. Me voy a mi domicilio, empiezo a preparar todo, a ver la funeraria, pero ellos me llaman entre 6:30 y 7:30 de la tarde y me dicen que me tengo que presentar, que es urgente”, explicó el padre.

De acuerdo con su versión, cuando regresó, médicos y enfermeras le informaron que “no sabían cómo”, pero el bebé estaba vivo. Por su parte, Yoxsana explicó que, tras dar a luz al bebé, la enfermera le dijo que estaba muerto, pero ella logró ver que se seguía moviendo.

“Me dijo: ‘no, tú bebé está muerto’. Ella ni siquiera entró, estaban en el arco de la puerta, incluso comiendo”, aseguró.

Los padres aseguraron que hace siete años creyeron que su caso habría sido “un error humano”, por lo que no lo denunciaron. Sin embargo, luego de conocer el caso del bebé Sebastián que perdió la vida el pasado 22 de agosto, tras ser rescatado de la morgue a donde fue enviado pese a estar con vida, decidieron exponer su caso.

FS & EASZ