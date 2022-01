Se tambalean alianzas electorales en 4 estados

A pesar de que este año sólo habrá elecciones en seis estados, a diferencia de los comicios más grandes realizados el año pasado, las alianzas Juntos Hacemos Historia y Va por México no se consolidaron para contender por todas las gubernaturas y todavía registran quiebres

En Aguascalientes, Morena, el Partido Verde y PT rompieron el acuerdo de contender juntos por la gubernatura, a pesar de que los guindas ya definieron la postulación de Nora Ruvalcaba, mientras que los pevemistas y los petistas perfilan a Genny López Valenzuela.

El propio Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, reconoció la sorpresa que resultó la decisión de última hora de sus aliados porque no esperaban que se separaran de la alianza que anunciaron desde noviembre del año pasado.

A decir del político colimense, había trabajo coordinado en Aguascalientes y de pronto se enteraron de la decisión del PVEM y del PT de que contenderán por su cuenta.

“Estábamos nosotros trabajando muy bien con ellos. De repente, ellos me comunicaron que en Aguascalientes ellos preferían ir por su cuenta. Y bueno, pues nosotros los tenemos que respetar, no mandamos en esos partidos. Nosotros vamos con Morena, muy fuertes, muy consolidados, y ellos decidieron tomar otra ruta aquí́ en este estado y lo respetamos”, manifestó.

Al respecto, el líder guinda en el estado, Eulogio Monreal, platicó que a pesar de que a nivel nacional se acordó la alianza Juntos Hacemos Historia, la realidad es que en el estado prevalecen diferencias entre las tres fuerzas políticas.

“Pareciera que las decisiones las está tomando el Verde y el PT se está dejando llevar o no sabemos con precisión, pero la alianza no se sostuvo, así que ahora nos enfrentaremos en este proceso. Nosotros somos la mejor opción, pero este tipo de circunstancias no son favorables para ganar en el estado”, dijo a La Razón.

La misma situación se registró en la coalición Va por México, que se separó en Oaxaca y en Quintana Roo, donde el PRD y el PRI, respectivamente, determinaron no ir en alianza.

Además, en Durango, la coalición todavía se sostiene “con pinzas”, porque el PAN no está del todo de acuerdo en que el Revolucionario Institucional sea el que decida al abanderado, donde se perfila Esteban Villegas, quien perdió la elección pasada ante José Rosas Aispuro.

Al respecto, Arturo Yáñez, líder del tricolor en el estado, comentó a este medio que lo primordial es que lograron concretar la alianza y la determinación sobre el candidato será con base en los mejores.

“No se trata de poner el énfasis en quién decide sobre los candidatos, lo importante es que vamos juntos, a diferencia de como sucedió en otros estados, pero aquí logramos establecer las condiciones”, afirmó.

—¿Lo que sucedió en Quintana Roo y Oaxaca no afecta la alianza Va por México?

—No nos afecta, pero no en todos los estados funciona igual, nosotros estamos concentrados en Durango y no vamos a permitir que Morena avance en el estado.

En el caso de Quintana Roo, la alianza se fracturó por el lado del priismo, que no respalda a los candidatos del PAN y del PRD, pero estas dos fuerzas políticas tampoco han alcanzado coincidencias en la selección de quienes contenderán por la gubernatura, ya que a pesar de que el partido del sol azteca es el que tiene la mano para definir —tiene la disyuntiva entre Roberto Palazuelos y Laura Fernández—, el PAN también quiere hacer valer su apuesta por Mayuli Martínez.

En Oaxaca, hay por lo menos tres aspirantes planteados por la alianza PAN-PRD e incluso todavía revisan la posibilidad de que uno de los inconformes de Morena pueda participar con ellos.