Tarjeta Rosa será sustituida por la Tarjeta Bienestar en el Estado de México

La Tarjeta Rosa fue una iniciativa del gobierno que encabezara hasta hace unos días Alfredo del Mazo en el Estado de México. Este programa servía para apoyar a mujeres de escasos recursos a través del llamado "Salario Rosa", y se les otorgaba un monto de dos mil 400 pesos en esta tarjeta. Además del apoyo económico, la Tarjeta Rosa daba oportunidades para desarrollar habilidades empresariales y generar ingresos adicionales a las beneficiarias.

Recientemente, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, confirmó que esta Tarjeta Rosa será sustituida por la Tarjeta Bienestar, misma que, indicó, no tendrá intermediarios.

Tarjeta Rosa será sustituida por la Tarjeta Bienestar en el Edomex

Durante su gira de agradecimiento por el municipio de Villa Victoria, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, indicó que la Tarjeta Rosa será sustituida por la Tarjeta del Bienestar, la cual funcionará a través de una plataforma. Se dará a conocer en próximas fechas todo lo concerniente a ella.

"Ese también fue un compromiso que decíamos. La Tarjeta Rosa, que así se llamaba anteriormente, que ya no está porque una vez terminando la administración, pues obviamente termina también lo que es la asignación y no solamente la asignación, sino la entrega. Quedamos en que se iba a dar y le respondo a alguna compañera que por ahí me preguntó: 'Maestra, ¿qué pasó?'", declaró la maestra a los pobladores de dicho municipio.

"Estamos en eso, estamos haciendo lo que es la base de datos y en próximas fechas estaremos dándoles a conocer la Tarjeta Bienestar, que así se va a llamar y que con eso, vamos a cumplir ese compromiso que se quedó y que lo vamos a hacer", sentenció.

'Mujeres con Bienestar' sustituye al 'Salario Rosa en el Estado de México. La Razón

'No será a través de intermediarios'

Delfina Gómez agregó, para finalizar, que esta Tarjeta Bienestar será para apoyar a quienes más lo necesitan y que, el objetivo primordial, es hacerlo sin intermediarios. "Que si ustedes recuerdan, decíamos que en primera ya no iba a ser a través de intermediarios, ya nada de coordinadoras que son las que decían quién sí y quién no, o que se daban nada más a algunas personas. Va a ser directo a través de una plataforma", reafirmó la gobernadora.