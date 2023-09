VIDEO. Normalistas de Ayotzinapa atacan Zona Militar en Chilpancingo

Un grupo de normalistas de Ayotzinapa atacaron con piedras y bombas molotov a las instalaciones de la 35 zona milita, ubicada en Chilpancingo, Guerrero.

Durante una protesta por la impunidad que persiste en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, quienes el próximo 26 de septiembre cumplirán 9 años de desaparecidos, normalistas intentaron incendiar una camioneta y pintan bardas de las instalaciones del cuartel militar.

De acuerdo con un video difundido por el periodista Federico Sariñana, los elementos del Ejército y la Guardia Nacional respondieron a sus agresiones con gases lacrimógenos, por lo que en cuestión de minutos lograron disolver la manifestación de los estudiantes que reclamaban la actuación de las Fuerzas Armadas en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Según los reportes locales, debido al uso del gas lacrimógeno, al menos 30 alumnos y 10 docentes de una primaria que se encuentra en las inmediaciones del cuartel resultaron intoxicados. Al momento, paramédicos ya acudieron a atender el reporte.

"(El gas) no fue para ellos, pero como voló, los niños se vieron afectados, los pulmones son sensibles, les llegó, ya era la salida y fue cuando los agarró (resultaron intoxicados)... No es así grave, por el momento daña los ojos, no puede uno respirar. 30 niños aproximadamente, 10 profesores, pero ahorita muchos ya fueron revisados porque no podían respirar", comentó uno de los paramédicos a un medio local.

