Bárbara de Regil sufre acoso frente a su hija Mar en Nueva York: 'me agarró atrás'

No todo es fiesta, alegría y respuestas a sus haters para Bárbara de Regil y su nepo baby Mar en la Fashion Week de Nueva York, pues la famosa acusada de racista reveló que sufrió acoso sexual en las calles de la Gran Manzana y que su hija lo presenció todo.

De acuerdo con lo narrado por Bárbara de Regil a través de sus redes sociales, se encontraba junto con su hija caminando por las calles de Nueva York, cuando de repente sintió que alguien le agarró los músculos de sus glúteos trabajados en el gym.

Al voltear, la famosa se percató de que su acosador era un hombre muy corpulento que aparentemente estaba bajo los efectos de alguna droga, posiblemente fentanilo pues está muy de moda allá en Estados Unidos.

“Estaba parada aquí en Nueva York y pasó un chavo y me agarró la nalga. Además, dije ‘sentí mal’, pero vi la cara de Mar y entonces sí había sentido bien”, narró la famosa más detestada de México.

“No se la hice de pedo, no fui grosera, normalmente lo hago, pero estaba muy musculoso y el sospechoso se veía drogado y dije: 'pa qué me meto en esos pedos’”, añadió derrotada Bárbara de Regil.

Las reacciones de la gente no se hicieron esperar y le dijeron a Bárbara que debió de haber denunciado a su agresor, pues sólo así se podrá erradicar esa nefasta práctica machista.

“Pues que te toquen la pompa no es normal, no es normal que actúes como si no pasara nada o con naturalidad, deberías de haber armado un show y denunciar” y “El acoso es Real y existe aún hasta en el primer mundo. Seguiremos creando conciencia”, señalaron.