VIDEO. Reportan caída de 'meteorito' en Nuevo León y Coahuila

Imagina que vas caminando tranquilamente, queriendo disfrutar de la noche. De pronto, como en las películas, así como pasa cuando vas al cine a ver una de los "Avengers", el cielo se ilumina con una triada de colores que impactan en tu vista unos cuantos segundos. Azul, verde, amarillo. Así se ilumina tu cara mientras buscas en tu bolsa el celular para captar las imágenes y que no crean que estás mintiendo cuando cuentes esta historia.

Pues así les sucedió a habitantes de Nuevo León y Coahuila, quienes reportaron en redes sociales el avistamiento de un presunto meteorito, una esfera de fuego que cayó en ambos territorios y que dejó impactados a más de uno al salir a disfrutar un poco de la noche o regresar a casa luego de la escuela o el trabajo.

🇲🇽 | Meteorito en Nuevo León, México. pic.twitter.com/OHYYPfG6zV — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) April 29, 2023

'Avistamiento de bólido', dicen autoridades

El acontecimiento, que se dio la noche del viernes cerca de las 19:30 horas, fue explicado por Protección Civil de Nuevo León a través de Twitter. "Avistamiento de bólido. A través de redes sociales, alrededor de las 19:30 horas, se tuvo el avistamiento de un bólido", informan en la primera publicación.

Agregan: "El Observatorio Astronómico de la UANL, mencionó que parece ser un bólido, dicho objeto presenta la apariencia de una esfera de fuego que deja a su paso un surcuco luminoso. Se logró apreciar en municipios de la zona citrícola, zona norte y zona poniente del estado".

Refieren que hasta el último reporte, "no se presentan daños en ningún municipio del estado" y que "se mantiene monitoreo con personal del Observatorio Astronómico de la UANL".

La percepción de la gente en redes sociales

A través de redes sociales, muchos informaron sobre lo que vieron en las calles de Nuevo León y Coahuila, pero también el momento fue tomado a broma por muchos más quienes quisieron comentar de manera graciosa lo que había pasado, intentando dejar atrás el estrés laboral de la semana y darle inicio al puente por el 1 de mayo, Día del Trabajo.

"Era el balón que apenas venía bajando, de Avilés"; "Eso quiere decir que mañana ganan mis gloriosos Pumas de la Universidad"; "Es la nave espacial de Tesla, con eso de que ya viene el futuro con ellos, no vaya a ser que ya estén cayendo", fueron parte de los comentarios chuscos que la gente en redes realizó tras el reporte de Protección Civil.

Era el balón que apenas venía bajando, de Avilés.. 🫨 pic.twitter.com/ljsNbKqGpi — No me llamo Samuel (@samxmil) April 29, 2023

Sin embargo, hubo muchos más que confirmaron el avistamiento de lo que PC de Nuevo León determinó como "bólido" y no "meteorito". "Mi esposo y yo lo vimos desde la azotea y era de color muy verde, parecía que se desvanecía sobre la fundidora"; "Yo también lo vi, iba caminando en las Lomas García, pasó muy rápido y se encendió al final, muy verde, y se apagó"; "Yo soy testigo, me tocó verlo pasar, desde Apodaca, Nuevo León, se apreció muy bien. Pasó tan rápido que no pude captarlo en la cámara", fueron algunos de los comentarios que hicieron en redes aquellas personas en Nuevo León que sí lograron observar el que ellos denominaron como un meteorito.