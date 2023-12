Por extorsión

Vinculan a proceso al exsecretario particular del expresidente municipal de Toluca "La víctima cuestionó al ahora detenido por dicha licencia de funcionamiento; Aldo Federico “N” habría argumentado que aún no la tenía y presuntamente lo amenazó y le solicitó más dinero a cambio de no causarle daño a su familia”, detalló la Fiscalía del Edomex