Horóscopo de HOY 1 de octubre, ¿qué le depara a mi signo zodiacal este martes?

Para muchos, iniciar el mes es recargarse de buenas energías, pero no todos los signos del zodiaco corren con la misma suerte, hay algunos que sin duda alguna estarán más bendecidos por los astros, porque a demás el día de mañana se espera un eclipse en libra. Así, que hoy 1 de octubre de 2024, te diremos las mejores predicciones de los horóscopos para que sepas que decisiones tomar en el amor, el dinero, el trabajo y la salud.

Aries: El planeta de la abundancia está jugando a tu favor. Júpiter será tu aliado en las próximas horas, así que si estás a punto de tomar riesgos para un proyecto y tener ingresos extras, es el momento de apostarle, porque seguro tendrás resultados excelentes.

Tauro: La prosperidad está de tu lado, por ello es momento de realizar grandes cambios en tu vida. No tengas miedo de salir de tu área de confort, un nuevo trabajo te espera, es momento de soltar las relaciones tóxicas, y la que tienes con tu empleo es la primera a la que tienes que decirle adiós.

Géminis: Es momento de ser tajante y claro con las situaciones que te disgustan, siempre te has caracterizado por ser frontal. No dejes que las opiniones negativas, te quiten las buenas energías con las que hoy despertaste. Aprovecha, las vibraciones para estar con la gente que realmente de nutre tu espíritu.

Cáncer: ¡Es momento de viajar! La semana pasada estuviste con altas y bajas, pero este día y los próximos serán bendecidos por los astros. Así, que es la oportunidad perfecta para el amor, el dinero, y la salud. Toma riesgos, no perderás nada.

Leo: Las relaciones con otras personas son esenciales para los cambios. Ante esto, tendrás la oportunidad de conocer gente que te ayudará a posicionarte en el camino de los negocios. Es importante que no dejes pasar estas alternativas, porque seguramente te ayudarán a los proyectos que ya tenías en mente desde hace tiempo.

Virgo: Tal vez sientas que no está pasando nada relevante en tu vida, pero es todo lo contrario. Recuerda que el ser humano necesitar recargarse de energías, por lo tanto si te sientes estancado, tómalo como un descanso, era la tranquilidad que necesitabas. Te estás reconectando con tu vida y con tu amor. ¡Abrázate!

Libra: El eclipse lunar en tu signo trae las mejores energías en este día. Además, si algo te define, es tu buen corazón y la facilidad en como te ganas a la gente. Solo ten cuidado, hay personas a las cuales no le gusta tu brillo, aunque tu esencia puede con todo lo negativo, es recomendable alejarse de esas personas que no te aportan nada. Además, el dinero esta de tu lado, aprovéchalo para ahorrar.

Escorpio: Es el momento de dejar todo lo malo atrás, renuévate con el nuevo eclipse en libra y aléjate de esa gente que te contamina. En el amor lo más recomendable es que te mantengas alerta, todavía no llegará la persona indicada.

Sagitario: El amor está tocando tu puerta, así que es el momento de darte una nueva oportunidad. En tu trabajo una nueva oportunidad te darán para subir de puesto, no tengas miedo, es momento de aceptar esa nueva propuesta.

Capricornio: Estás pasando por procesos complicados, no tengas miedo y mantén la calma, porque el eclipse lunar en libra también te beneficiará a ti. La solución de algunos trámites por fin se resolverán. El dinero estará llegando a tu vida, pero eso no significa que tengas que malgastarlo, invierte o ahorra.

Acuario: Estás para pedir, porque la abundancia en el amor, el dinero, el trabajo y la salud serán algo que tendrás en tu vida, solo es importante que confíes en las energías. Además, si quieres viajar, es el momento de organizar esa salida.

Piscis: La semana pasada estuviste con una racha increíble, y estos días volverán a estar llenos de prosperidad para ti. El éxito esta de tu lado, así que es momento de postularte al empleo de tus sueños.