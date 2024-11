Estas son TODAS las frutas de temporada de noviembre 2024

Las frutas son esenciales para una dieta saludable, ya que estas poseen de grandes propiedades, entre las cuales se encuentran vitaminas, minerales, fitoquímicos, antioxidantes y fibras. Además, muchas de ellas tienen un contenido bajo en calorías y sodio.

Cabe resaltar, que las frutas no solo son buenas para el organismo del ser humano, también son una caricia al paladar por su sabor dulce, y en ocasiones acidulado. El aroma de estos productos, también pueden llegar a ser sumamente agradable.

Aunque, generalmente las frutas se consumen frescas, también existe la opción de disfrutarlas en jugos, mermeladas, y hasta en grandes manjares, ya que en la repostería son requeridas para crear los mejores postres.

TE RECOMENDAMOS: Alimentación saludable Estos son los beneficios de tomar café con cúrcuma

La fresa a diferencia de otras frutas tiene las semillas en su corteza.

Por otra parte, este tipo de alimentos provienen de diferentes tipos de plantas, algunas frutas crecen en árboles, otras en vides y arbustos, pero, realmente no importa de donde provienen si cumplen con darle al ser humano, una opción más de salud y bienestar.

Estas son las frutas de temporada de noviembre

No obstante, es importante recordar que no todas las frutos se dan en las mismas condiciones climáticas, ni en las zonas geografías, motivos por los cuales, muchas de ellas no se hacen presentes durante todo el año. Es por ello, que hoy te compartiremos una lista de las frutas de temporada de noviembre.

Mandarina: Es una de las más asediadas en estos últimos meses del año. Además, es perfecta para la época de frío , ya que previene enfermedades como la gripe por su alto contenido en vitamina C . Su producción nacional es de 302 mil 730 toneladas.

Fresa: A diferencia de la mayoría de las frutas, la fresa tiene sus semillas en su corteza. También es una de las favoritas de los mexicanos, inclusive, su producción nacional es de 557 mil 514 toneladas.

Guayaba: Este fruto no puede faltar en el tradicional ponche, es esencial en las festividades de noviembre y de diciembre. Su producción nacional en 2020 fue de 287 mil 243 toneladas.

Zarzamora: Su sabor es diferente, un tanto ácido que le da un disfrute diferente al paladar. Su producción es de 201 mil 346 toneladas, y su principal productor es Michoacán.

Pera: Es una de las más dulces, un sabor que la hace única y muy solicitada en estas fechas. Su mayor productor es el estado de Puebla, y su producción nacional es de 12 mil 337 toneladas.

Zapote: Se dice que este es originario de América tropical, desde el sur de México hasta Centroamérica. Su producción nacional anual es de 18 mil 310 toneladas.

Berenjena: Una hortaliza que tiene una producción nacional anual de 112 mil 195 toneladas.

Finalmente, es momento de aprovechar estas frutas de temporada, porque es indispensable recordar, que la Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que cada persona debería consumir 59 kilos de fruta al año.