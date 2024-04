3 tipos de diseños de uñas que marcarán tendencia en mayo del 2024

Si estás próxima a cambiar el diseño de tus uñas para arrancar este mayo del 2024 con una manicura perfecta, te contamos cuales son las mejores ideas de diseños en uñas que puedes utilizar para esta temporada.

Con plena primavera en auge, este mayo lo mejor será continuar con los tonos pasteles y vibrantes que recuerdan a lo femenino y a la naturaleza. Los colores ganadores para esta temporada es el azul pastel, el peach fuzz, considerado color del año por pantone y el verde claro, así como los morados suaves y generan cualquier color que no esté excesivamente saturado.

Si bien el clean girl look sigue siendo popular en uñas, si deseas salir del estilo más natural de las mismas pero matenerte en la vibra old money, podrías buscar una manicura francesa o elegir estilos con solo la base del color que quieras. Asimismo, para mantenerte en tendencia, lo mejor sería que tus uñas no fueran demasiado largas, sino cortas.

Sin embargo, si buscas divertirte un poco, te compartimos los estilos que marcarán tendencia en mayo este 2024:

Diseños de uñas en tendencia para 2024

Aura nails

Desde hace tiempo han sido tendencia las aura nails, las cuales se logran al mantener el color en el centro de la uña. Lo bello de este diseño es que puedes mezclar uno o varios colores y tonos, por lo que tú eliges si hacer algo dramático o más tranquilo

Las uñas aura son una gran opción para llevar en las uñas este mayo del 2024. Pinterest

Uñas florales

Las uñas con flores son ideales para esta temporada. Puedes combinar estas con una base colorida, lo cual le dará vida a tus manos o llevar una base clara y dejar que las flores sean las protagonistas en esta ocasión. Hay muchas formas en las que este estilo se puede llevar, de acuerdo con qué te acomode mejor.

Los diseños florales en las uñas son una opción ideal. Pinterest

Uñas coquette

La tendencia coquette aún no acaba. Y si necesitas algo más que uñas florales y el estilo aura para exhaltar la feminidad, aprovecha el color rosa, los dijes, perlas y brillitos para lucir espectáculares manos este mayo del 2024.