Cómo llevar bermudas esta primavera de 2024, la prenda perfecta para combatir el calor de la CDMX

Con el intenso calor que últimamente hay en la Ciudad de México, a veces lo que menos queremos utilizar son unos calurosos jeans que seguramente dejarán nuestras piernas sudorosas por el calor que se acumula gracias a este tipo de tela. Por este motivo, la mejor idea para la temporada son las bermudas.

Es importante voltear a ver una de las alternativas que se ha vuelto tendencia este 2024 gracias a la versatilidad de la prenda y su frescura, ya que verás cómo utilizar unas bermudas serán tu salvador al momento de querer combatir el caluroso clima, además que pueden funcionar de manera informal y semi formal.

Sin embargo, puede ser un poco complicado saber cómo combinar esta curiosa prenda que debes de incluir en tu clóset para este 2024, pero con esta nota te darás cuenta de que es súper útil y fácil de llevar con estilo, si encuentras el fáctor definitivo.

Cómo llevar bermudas en primavera del 2024

Con camisas

Las bermudas aportarán bastante dimensión a la zona inferior de tu cuerpo. Sí es que deseas jugar con este maximalismo, puedes utilizar una camisa en la parte superior, diviértete con los estampados y con los tamaños, ya que puede funcionar tanto una corta como una oversize.

Puedes combinar unas bermudas con camisas. Pinterest

Con tops sencillos

Si lo que deseas es marcar tu figura a pesar de utilizar Bermudas lo que puedes hacer es ponerte tops. La manera más fácil de combinarla siempre será con un top sencillo, es decir con un color básico y sólido o duocromático pero sin demasiado diseño.

Puedes llevar bermudas con tops sencillos Pinterest

Con tops gráficos

Si quieres jugar un poco más con texturas y figuras, puedes elegir tops gráficos. La ventaja de las bermudas es que si son de jeans o de gabardina funcionan como un canvas en blanco donde puedes explotar tu creatividad.

Pues combinar bermudas con tops gráficos. Pinterest

Con chalecos

Para un estilo más sobrio y hasta un poco más formal, puedes elegir combinar una bermuda que no sea de mezclilla y combinarla con un chaleco que tenga la misma tela. De este modo, tu look lucirá bastante uniforme, además de que los chalecos son ideales para combatir el calor actualmente, ya que la tendencia es que no se lleve algo debajo y de este modo te sentirás bastante fresca.