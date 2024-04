Las mejores ideas de outfits para The Celebration Tour 2024, el concierto de Madonna en México

Estamos a tan solo unos días para ver a Madonna en México finalmente en The Celebration Tour. Después de que la artista suspendiera sus fechas en México y otros países debido a enfermar gravemente, estamos a punto de poder ver a la reconocida cantante en el Palacio de los deportes durante cinco fechas, cuáles inician el 20 de abril y terminan el 26 del mismo mes.

Como sucede siempre que una gran artista que destaca no solamente por su talento, sino por su llamativa estética, los fanáticos no desperdician la oportunidad para mostrar su versión más auténtica y llevar atuendos que vayan acorde con el estilo de artista favorito.

Con Madonna como inspiración, es verdad que hay demasiadas opciones para elegir un atuendo, ya que a lo largo de su carrera ha tenido diversas facetas. Sin embargo, acá te resumimos cuáles podrían ser algunos de los looks que mejor te podrían quedar si deseas darlo todo en el concierto de la cantante.

Los mejores looks inspirados en Madonna para The Celebration Tour

Sabemos que Madonna es sinónimo de feminidad y fuerza, al mismo tiempo cuando hablamos de los de los looks, puesto que la artista a través de los años ha demostrado como lo femenino no está peleado con lo sensual y el poder. Lo mejor en este caso podría ser inspirarnos justamente en la artista para regresar a la vida algunos de sus looks más característicos o retomar los detalles que han marcado tendencia a lo largo de los años.

En definitiva, si quieres rendir tributo a Madonna no pueden hacer falta las cadenas, estoperoles la ropa, la red o el encaje, no necesariamente todo junto.

Una idea de cómo vestir para un concierto de Madonna podría ser seguir la silueta que usó en su juventud que constaba de unos jeans o una falda oscura con alguna playera holgada con transparencias, brazaletes y un maquillaje donde destaque la mirada. Recuerda que las capas son algo muy ochentero vuelve para este 2024 y puedes variar en colores, como ella lo hacía y agregar alguna chaqueta divertida en tu armario.

Otra opción podría ser cambiar la blusa con transparencia por un tank top y dejar la textura a la parte de abajo del outfit.

Si eres amante de las siluetas más adultas de Madonna, podrías también elegir los diversos corsets donde se marcan los pechos en forma de pico y no redondeados. Madonna juega mucho con este tipo de accesorios que une con una camisa debajo o varias cadenas y collares, pero si tienes uno con pedreria, mucho mejor.

Si quieres ir all out y divertirte con Madonna, puedes hacer algún guiño a el icónico vestido de novia que la cantante utilizó para "Like a Virgin". Para este atuendo, solo necesitas una falda con tul y un top blanco tipo corset, además de acompañarlo con un velo, para que no haya duda de tu referencia.