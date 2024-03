VIDEO | Madonna enfurece contra un fan por no levantarse sin saber que estaba en silla de ruedas

Madonna se encuentra en pleno recorrido por The Celebration Tour, con lo cual ha llenado de emoción a miles de fanáticos alrededor del mundo, quienes están ansiosos por poder ver a la artista estadounidense en el escenario; sin embargo, un momento incómodo se volvió viral cuando la cantante reclamó a un fan que no se paraba a cantar durante su concierto sin saber que estaba en silla de ruedas.

Si bien no hay demasiado contexto de respecto a la situación, el video trascendió en redes sociales, pues fue compartido por un usuario que simplemente se burla de la situación ya que si bien Madonna comienza visiblemente molesta al final se nota que está avergonzada, aunque trata de manejar de la mejor manera la situación para continuar con el show sin crear un escándalo.

amo o “oh okay” quando percebe que falou merda pic.twitter.com/XO2IWGtp8M — marcelo (@marcelofurtado) March 7, 2024

Así fue cómo Madonna pidió a un fan en silla de ruedas levantarse

Durante el video, la cantante de "Like a virgin" se encuentra en el frente de la pasarela de su escenario cuando, al ver a un fan que no está de pie, pregunta "¿Qué haces ahí sentada?" y le cuestiona por qué no se para para verla. Después de un momento la luz ilumina la persona en silla de ruedas y la intérprete entiende la situación.

"Oh, okay, lo siento por eso" señala la Reina del Pop, visiblemente incómoda por haber hecho un comentario que resultó bastante insensible con respecto a la situación del fan, a pesar de que no había modo en el que pudiera saber que estaba en una silla de ruedas "me alegra que estés aquí" agrega como para querer suavizar la situación pero sin lograrlo con demasiado éxito.

Los usuarios mostaron su decontento a Madonna debido a la situación, pues aseguraron que la artista no debería de exponer a sus fanáticos, pues desconoce qué les sucede y este accidente con un fan en silla de ruedas sería el perfecto ejemplo de lo mismo.