Agrega este sencillo paso en tu rutina de cuidado de la piel para tener un rostro revitalizado y perfecto

Para mejorar el estado de la piel, no siempre es necesario invertir en grandes cantidades de productos que ataquen cada una de las "imperfecciones" que te molestan en tu día a día; hay un solo truco que es perfecto para que cada día luzcas radiante, fresca y lista para comenzar con tu rutina sin la necesidad de encerrarte en el baño por más de 15 minutos para asegurarte de tener un rostro perfecto.

Los beneficios de lavarse la cara con agua fria

No es un secreto que el agua caliente irrita y seca, por lo cual esta podría ser la razón por la que tu rutina de cuidado de la piel (si tienes una) no da los mejores frutos. Lavarte la cara con agua fria por las mañanas es perfecta para despertar tu mirada, aunque en verdad no es lo más cómodo en épocas de frio. Entre los principales beneficios de incluir este hábito son:

Reducir los poros

El agua fria ayuda a cerrar temporalmente los poros, por lo que tu piel lucirá más lisa y te ayudará a evitar la acumulación de una gran cantidad de impurezas y contaminantes a lo largo del día.

Refrescar la piel

El agua fria es revigorizante y ayuda a refrescar la piel, por lo que tendrás un aspecto fresco y tonificado.

Estimular la circulación sanguinea

Tu piel tendrá un aspecto más vibrante y saludable si utilizas este metodo, ya que si bien el flujo de sangre se restringe por un momento en la superficie de la piel, una vez se compensa aumentará la cirucilación.

Menor producción de sebo

El agua fria te ayudará a regular la producción se debo, una sustancia aceitosa que produce la piel y puede ser riesgosa para aquellos con piel grasa o tendencia al acné.

¿Cómo incluir el agua fria en tu rutina facial?

No te olvides de cuidar tu piel con el resto de productos de tu rutina diaria; las principales herramientas para una rutina matutina son un limíador y serums o cremas humectantes; además del imperdible protector solar. El lavado con agua fria debe ser lo primero, ya que además te ayudará a que tu piel reciba mejor los productos de cuidado.