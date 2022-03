“La base del éxito de la empresa es su equipo”

“Un día un cliente no quiso hablar conmigo porque era mujer, así que decidí enfrentarlo…”. Regina Granados, directora general de LeasePlan México, una empresa de origen holandés dedicada al arrendamiento de flotillas, recuerda cómo antes de ser la cabeza de esta compañía en México, se enfrentó a una actitud discriminatoria; sin embargo, asegura que no basa esta actitud al hecho de ser mujer, sino a diferentes factores y personalidades.

En entrevista con La Razón, la directiva recuerda cómo comenzó prácticamente desde abajo, pues ella inició su carrera en LeasePlan en el área de recursos humanos en donde logró certificaciones en igualdad laboral y desde donde también impulsó a la empresa para ser certificada como una de las mejores para la comunidad LGBT+.

Orgullosa comenta que uno de sus mayores logros es que en sus posiciones directivas el 70 por ciento son mujeres y el 30 por ciento son hombres, además de haber sorteado con gran holgura la crisis de la pandemia de Covid-19, que entre otras cosas ha generado una escasez en los semiconductores, un factor determinante para su negocio.

Asimismo, destaca el crecimiento de la compañía, el cual asegura ha crecido por la visión que ella y su equipo han puesto en la innovación, así como en su política de crear relaciones de largo plazo con sus clientes.

¿Qué consejo puede darles a las niñas que sueñan con llegar a una posición como la que tiene? Que luchen por lo que quieren sin darse por vencidas, tal como me lo decían mis papás. Evidentemente habrá retos, pero si dejan que eso las tire nunca van a llegar a nada; si tienen claro lo que quieren hacer que lo sigan. Desde chica yo quería ser CEO, pero si hubiera hecho caso a lo que me decían yo no hubiera estado aquí, muchas veces es complicado, frustrante, no todo es color de rosa, pero la manera en la que lo enfrentes y motives será la diferencia. Yo soy mucho de si me dicen que no, yo voy a decir que sí.

¿Cuál fue el camino que la llevó a dirigir a una empresa como LeasePlan? Yo empecé en recursos humanos, fuimos la primera certificación en igualdad laboral, no discriminación en el país, eso me llevó a conocer al Presidente y el año pasado nos certificamos como uno de los mejores lugares para trabajar de la LGBT+. También somos una de las mejores empresas para trabajar para las mujeres, de hecho, en cuanto mis posiciones directivas, el 70 por ciento son mujeres y 30 por ciento son hombres.

¿Ha enfrentado a algún tipo de discriminación por el hecho de ser mujer? Sí, claro. Recuerdo un día que un cliente no quiso hablar conmigo porque era mujer y no ahorita en la dirección general, sino que cuando era directora comercial y la verdad es que sí es muy fuerte, te podría decir que sentí frustración, dije: “Ni siquiera me está escuchando, me está ignorando por el hecho de ser mujer, ¿qué pasa?” Entonces hablé con él al otro día en su oficina y le comenté que no me parecía cómo me estaba tratando y que si no quería que yo le diera la solución, pues terminábamos el contrato. Ahorita te lo digo fácil, pero sí me costó trabajo ir y enfrentarlo.

Siempre respetuosa, pero dándome mi lugar; puedo decir que ahorita es de mis mejores clientes, pero sí hubo baches en el camino, no precisamente ese sentido de discriminación por ser mujer, porque puede haber muchos factores, pero creo que cada quien nos vamos a enfrentar a lo largo de la vida a distintos tipos de discriminación e igual vamos a enfrentar retos.

¿Para usted qué significa dirigir esta compañía? Es un reto constante, un reto diario, me siento superfeliz y orgullosa, porque no sólo soy yo, sino un equipo que me respalda al 100 por ciento y siempre está atrás de mí; sin embargo, todos los días hay retos, pero me gustan mucho, obvio que existen cosas que no puedes controlar como el desabasto de las piezas, los chips, que enfrenta la industria automotriz, a la que nos dedicamos, pero lo que sí podemos controlar es cómo afrontamos eso y como lo enfrentamos previendo con tiempo, planificando, comunicando a nuestros clientes y ofreciendo soluciones alternativas, de eso sí somos responsables.

¿Cuál es el enfoque que tienen para lograr la expansión que tienen? Seguir innovando, seguir desarrollando productos flexibles, además yo quiero tener relaciones a largo plazo con mis clientes, también buscamos el beneficio para nuestros proveedores. Nos basamos en los empleados y proveedores, quienes nos van a hacer ese servicio. Además, siempre estamos interesados en la capacitación que le estamos dando a nuestros clientes y prospectos, el cómo ayudarlos, porque también nos van a ayudar a nosotros, siempre pensando en una relación de ganar-ganar.

¿Cuál considera que es el reto a vencer en este año? La disponibilidad de autos… y nosotros lo mitigamos teniendo áreas estratégicas que prevén con anticipación en que en lugar de solicitar un coche por 15 días ahora los estamos solicitando 3 meses antes para asegurar que en el momento que lo necesites va a estar disponible, y también haciendo extensiones formales, a lo mejor haciendo contrato, termina en mayo, pero el coche no va a estar disponible, entonces es una extensión formal, agregamos 3 meses más para que tú no te quedes sin mobiliario, entonces las estrategias están centradas en darle movilidad al cliente y en la satisfacción de ellos.

¿Qué potencial vio LeasePlan en el mercado mexicano? México es un mercado muy grande en automóviles y si bien en Europa es algo del día a día; es decir, que es un mercado de arrendamiento que ya está muy desarrollado, en México todavía tenemos muchísimo potencial, la verdad es que creo que antes de la pandemia estábamos muy acostumbrados a la parte de este sentido de pertenencia, pero después nos dimos cuenta que se abrió la puerta a este mercado y aquí estamos.