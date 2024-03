¿Cómo cuidar y limpiar una chamarra de vinipiel sin dañarla?

Si te gusta la moda y quieres que la durabilidad vaya de la mano, hay maneras en las que puedes cuidar tus prendas, un elemento básico que no puede faltar en tu closet , es una chamarra de vinipiel, que le dará más estilo a tu outfit.

Sin embargo, toma en cuenta que para mantenerla en buenas condiciones, puede ser un desafío, es por ello que en La Razón te compartimos trucos sencillos para cuidar y limpiar tu chamarra de vinipiel sin dañarla.

¿Cómo limpiar una chamarra de vinipiel?

Con un trapo húmedo puedes quitar las manchas. Foto: Luis Lechuga

La limpieza de tu chamarra de vinipiel es primordial para mantenerla en buen estado, de acuerdo con creadoras de contenido en temas de moda y cosas para el hogar, señalan que con un paño suave y húmedo puedes limpiar la superficie, quitarle el polvo y la suciedad. No uses detergentes agresivos, ni productos químicos que te pueden dañar tu prenda.

Para quitarle las manchas: en este casi tienes que hacerlo con prontitud, de igual forma usa un trapo, pero con agua tibia y jabón, frota suavemente donde esté la mancha.

Cuídala contra la humedad: la vinipiel es susceptible a los daños causados por la humedad, es por ello que para cuidarla puedes usar un spray protector resistente al agua y así se mantendrá en buenas condiciones.

Guárdala de forma correcta: Cuando no uses tu chamarra, asegúrate de almacenar la chamarra de vinipiel en un lugar fresco y seco. No la cuelgues en ganchos que puedan deformarla, usa una tela transpirable para cuidarla del polvo y humedad.

Evita ponerla de forma directa al Sol: la exposición prolongada al sol puede causar decoloración y daños en la chamarra de vinipiel. Por lo tanto, evita dejarla expuesta a la luz solar directa durante períodos prolongados.

Con un cuidado adecuado, tu chamarra de vinipiel puede lucir impecable durante mucho tiempo.

