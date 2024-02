La moda coquette para hombres existe y te decimos cómo se lleva

El estilo coquette se ha convertido en la tendencia que lidera el inicio del 2024 gracias a ser una estética perfecta para destacar el lado femenino; debido a esto, esta moda ha sido principalmente señalada para las mujeres, puesto que lo más común es verlas a ellas con moños y ropa en tonos claros y con detalles como encaje; pero ¿quién dice que un hombre no puede ser coquette?

La moda coquette en hombres en definitiva es bastante más difícil de ver que la versión femenina; sin embargo, no hay un motivo por el cual los varones no puedan o no deban utilizar a su favor una tendencia que se ha viralizado por lo linda que luce. Todo depende, como siempre, de mantenerte fiel a tu propio estilo mientras incursionas en el mundo del coquette para encontrar algo que logrará satisfacerte y hacer que despiertes como hombre tu energia femenina.

¿Cómo armar un look coquette para hombres?

Recuerda que hay un par de cosas esenciales al momento de hablar del estilo coquette; si bien puedes elegir entre ser el clásico coquette de colores claros o al contrario, ir por un estilo más bien dark coquette, los moños y encajes serán elementos que no puedes perder de vista al momento de armar un look coquette. No debes elegirlos todos a la vez si no lo deseas, pero no te sientas intimidado y atrévete a jugar con las texturas que te gusten.

Incorpora elementos clásicos a tu armario

Así como en el coquette femenino, las mujeres utilizan prendas con encajes y vuelo; como hombre puedes utilizar elemntos clásicos de las vestimentas masculinas que a pesar de los años, no se agotan; combina el pantalón con tu sueter y llevalo amarrado en la espalda con una camisa clara o utiliza chalecos tejidos que en definitiva, te harán lucir coquette pero son la alternativa ideal si no quieres llevar otras prendas más femeninas.

Moños en las prendas

Puede ser parte del meme, pero en verdad utilizar un par de moños en tu atuendo pueden hacer que este luzca más fiel al estilo coquette; por ello, no tengas miedo en incluírlo en el saco, los pantalones, cuello o donde consideres que luzca mejor con tu look. Puedes elegir llenarte de ellos o solo incluirlos de manera discreta; tú eliges.

Utiliza playeras más feminas

No tengas miedo en llevar una playera clara estampada y ajustada a tu cuerpo, pues podría lucir bastante bien y hacerte lucir bastante coquette; si esto no es lo tuyo, puedes optar también por camisas ligeras que tengan bastante aire. Si son de encaje o tienen volantes irán perfecto con la estética.

