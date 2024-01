¿Qué es ser Coquette? Consejos para armar un look en tendencia

El coquette es la nueva tendencia de moda viral que se apoderó de las redes y del Street Style, las it girl del momento, celebridades y por supuesto las y los influencers.

¿Qué es el coquette?

El coquette es un estilo ultra femenino y romántico que retoma elementos de la realeza del siglo XVIII y XIX.

Surgió en Tumblr en el 2010, como una tendencia inspirada en la moda de Lolita y en la era de la regencia.

Se caracteriza por usar prendas muy femeninas y delicadas como vestidos de corte “A” con estampados florales o lisos en color rosa, también se usan medias, volantes, estampados de corazones y encajes, pero sin duda el elemento que más destaca en este estilo son los moños, que se pueden usar en el cabello o como adorno en cualquier prenda de vestir.

Vestidos coquette Foto: Especial

¿Cómo armar un look coquette?

Si quieres hacer un look coquette, pero no sabes cómo armarlo, aquí te dejamos algunos consejos de prendas que puedes usar para inspirar tu look con esta tendencia viral.

Los colores que predominan son tonos pasteles, el rosa y el rojo, aunque también destaca el negro, ya que esta tendencia se presta para adaptarse también a looks con estilo retro o gótico, debido a su gran influencia del romanticismo.

Coquette usa colores pasteles Foto: Especial

Los moños y listones son elementos básicos de este estilo de vestir, se pueden portar de diferentes maneras, por ejemplo, un listón en forma de moño para sostener el cabello con una media coleta, es de lo más top dentro de esta nueva tendencia.

Los moños y listones son el alma del Coquette Foto: Especial

Sin embargo, los moños no sólo se limitan a accesorios para el pelo, sino que también se pueden incluir en blusas, faldas, pantalones o hasta zapatos, se pueden decorar las piezas con estos elementos y optar por aquellas que ya los traigan integrados.

Otras prendas que quedan perfectas con el encaje o transparencias son blusas, pantalones o medias, que le dan un toque sensual a los atuendos.

Los holanes o volantes son fundamentales para llevar este estilo de vestir, así que algunos elementos que se usan son las prendas de tul o mesh que tengan varias capas para dar volumen a los looks, también en los atuendos se utilizan blusas con mangas abombadas y holgadas.

Prendas con holanes son el top en el Coquette Foto: Especial

Para el calzado se puede optar por las bailarinas de color rosa, blanco, negro, plateado o dorado y combinarlas con unas calcetas blancas para dar un toque juvenil. Otra alternativa son los zapatos Mary Janes que se combinan con medias de encaje o de red.