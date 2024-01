¿Qué es el estilo "tumbette"? Mezcla la moda coquette con los corridos tumbados

La moda coquette dio paso a un nuevo estilo que se ha viralizado en los últimos días: el "tumbette". Si te gustan los corridos tumbados, pero también los encajes y cosas de color pastel entonces te guatará.

A través de redes sociales, han surgido nuevas tendencias e incluso memes que acaban en "ette", estas tienen como referencia la moda coquette, entre ellas, una que causó mucho revuelo en redes sociales es la de el "tumbette".

¿Qué es el estilo "tumbette"?

El estilo tumbette es una combinación de accesorios representativos de los corridos tumbados y de unos más femeninos.

En las redes sociales, aseguraron que el tumbette surgió luego de la colaboración entre la cantante Kali Uchis y el exponente de corridos tumbados Peso Pluma, el tema musical se llama "Igual que un Ángel".

El estilo tumbette combina a los corridos tumbados con la moda coquette. Foto: Especial

En un video viral de TikTok de @H0tpleb3, que cuenta con más de 1.7 millones de vistas, explica que el estilo tumbette es para quienes les gusta Natanael Cano y también Lana del Rey, esta usuaria es una de las pioneras de esta moda.

Explicó que para ser tumbette se pueden usar minifaldas de encaje, jerseys de deportes extremos, utilizar moños, calcetas, medias, colores pastel, zapatos como de bailarina, accesorios femeninos y "bélicos".

En el clip los internautas no hicieron esperar sus comentarios y entre los más destacados le señalaron: "me encantó, el tumbette es lo de hoy", "se llama blokette, sí existe", "pensé que era la única que utilizaba tumbette, omg amo", "aguanten tantito, todavía ni se que es coquette", "ya no quiero ser aesthetic, ahora quiero ser tumbette", "hay que hacernos tumbettes".

Así luce el estilo tumbette. Video: TikTok @H0tpleb3

