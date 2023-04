Nintendo lanza edición especial de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Con motivo del lanzamiento del esperado videojuego The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo anunció una edición especial del Switch OLED, cuyo diseño está inspirado en la legendaria saga. En La Razón te damos todos los detalles sobre esta increíble edición especial.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es la décima novena entrega de una de las historias más queridas por los amantes de los videojuegos. Esta entrega fue desarrollada por la filial de Nintendo EPD en colaboración con Monolith Soft y será publicada por Nintendo para Switch el próximo 12 de mayo del 2023.

Nintendo también prepara el lanzamiento de un Nintendo Switch Pro Controller y un estuche portátil, cuyo lanzamiento está programado para el día del estreno del videojuego. Tanto el equipo como el accesorio fueron anunciados por Eiji Aonuma, productor de la serie, en una presentación en donde se mostró la nueva jugabilidad de esta entrega.

El diseño de la edición especial tiene como color base el dorado, que cubre los espacios en donde se ubican los comandos. Del lado izquierdo grecas en color verde seco y del derecho círculos en blanco, todo con un acabado mate. Los mangos de donde el jugador empuña los mandos son de color negro, cuya presencia dota de elegancia y seriedad a esta edición.

Esta versión del Nintendo Switch equipa una pantalla OLED de 7 pulgadas, un soporte ancho ajustable, una base con un puerto LAN con cable y 64 GB de almacenamiento interno.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es la secuela de la exitosa entrega del 2017 The Legend of Zelda: Breath of the Wild. De acuerdo con Nintendo, se trata de una “aventura épica a través de la tierra y los cielos de Hyrule”. Los jugadores tendrán que “aprovechar el poder de las nuevas habilidades de Link para luchar contra las fuerzas malévolas que amenazan el reino”, afirmó la compañía japonesa.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild es el cuarto juego más exitoso de Switch. Ha vendido 29 millones de unidades.