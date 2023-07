Pasaportete comparte los hacks más valiosos para viajar

Teté, conocida por su blog Pasaportete, es una viajera profesional que se ha dedicado, durante ocho años, a descubrir lugares espectaculares en el mundo y debido a su gran experiencia se ha convertido en una especialista en hacks o trucos que comparte con sus miles de seguidores para ayudarlos a hacer más fáciles sus recorridos.

Karla Teresa Venegas, nombre real de Teté, reveló a La Razón algunos de sus consejos más importantes que todo turista tiene que tomar en cuenta a la hora de lanzarse a la aventura, por ejemplo, “no te debe faltar dinero, una tarjeta de crédito o efectivo, tu identificación o pasaporte, tu celular para tomar fotos y una batería externa”.

Jökulsárlón Lago glaciar en Islandia. Foto: Cortesía @pasaportete

Algunos de los hacks de Pasaportete se han vuelto virales, como aquel en el que reveló cómo obtener el mejor lugar en un avión. Recomendó usar el sitio web Seat Guru, que muestra el mapa de asientos y las características de las aerolíneas.

Asimismo, dio a conocer una táctica para adquirir boletos más baratos y así ahorrar al planear un viaje.

“Al comprar tus boletos que sea siempre con un VPN o una ventana en incognito porque si estás buscando vuelos y todavía no te decides aumentan de precio”, explicó Karla Teresa Venegas.

Monte Fuji desde Pagoda Chureito, Japón. Foto: Cortesía @pasaportete

La travel blogger recomendó llevar poca ropa en el equipaje y compactarla lo más posible, además sugirió verificar las restricciones de los países, ya que comentó que tras la pandemia de COVID-19 algunas naciones cambiaron las visas o los métodos para ingresar a su territorio.

“No se confíen, siempre entren a confirmar a páginas especializadas y en las de gobierno del país al que van a viajar”, advirtió.

Para que Teté fuera una experta en viajes tuvo que emprender un gran recorrido, en el que dejó su trabajo en una empresa productora, lo que implicó renunciar a un sueldo fijo, quedarse solamente con sus ahorros y comenzar su sueño de conocer el mundo, para ello decidió aplicar en el programa au pair en Estados Unidos, para convertirse en niñera en New Jersey.

Zaanse Schans, colorido pueblo en Países Bajos. Foto: Cortesía @pasaportete

Durante dos años trabajó con una familia y tenía a su cargo a una niña de siete años y a la par aprovechaba para visitar Nueva York y hacer sus primeros videos. “Todos los fines de semana agarraba mi coche y me iba a grabar en dónde tienes que comer, el puente de Brooklyn o un itinerario de Navidad”, recordó.

Pasaportete señaló que aunque fue un trabajo arduo para lograr su meta valió la pena porque ahora se encuentra más feliz y ha podido conocer lugares que nunca se imaginó. Indicó que algunos de sus sitios favoritos para visitar en el mundo son Hawái, Bali, Ko Samui en Tailandia, Japón y por supuesto México, porque “es una locura son como 32 países diferentes en uno mismo”.

Isla Nusa Penida, en Bali. Foto: Cortesía @pasaportete

Karla Teresa Venegas concluyó con un último consejo en el que sugiere a los viajeros hacerse su propia idea sobre un destino y no creer en las impresiones negativas de los demás.

“No crean las percepciones de otra gente si te dicen que no vayas porque es peligroso, o que no comas algo porque sabe feo, no significa que tú tienes que tener esa percepción de ese lugar, visítalo y crea tus propios pensamientos de ese destino, no te quedes con lo que dicen los demás”, indicó.

Templo Lempuyangam, uno de los más importantes de Bali. Foto: Cortesía @pasaportete