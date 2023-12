Las principales tendencias en la tecnología para el próximo año

No hay fecha que no se cumpla, y el final del 2023 ya está a la vuelta de la esquina; se viene la época de propósitos, de pensar en mejorar, de revisar los errores del pasado y tratar de no volverlos a hacer y muchas personas querrán entregarse a los propósitos de Año Nuevo, de esos que casi nunca se cumplen. En materia tecnológica las cosas pintan para que todo nos asombre (nuevamente), las tendencias se van para elementos que parecen sacados de películas futuristas.

Desde antes de que la recta final del 2023 se acercara, los expertos en la materia ya se anticipaban a lo que se espera para 2024 y vamos a enlistar algo de lo más importante para que no te agarren desprevenido y puedas platicar en la cena con tus amistades y familia de lo más importante que está por arribar.

Redes 6G

Así como lo lees, aunque apenas la 5G sigue en expansión ya se trabaja en que haga su triunfal aparición la conectividad móvil 6G. Ésta va a permitir la transferencia de datos de hasta un terabyte por segundo, pero eso no es todo, se habla de un consumo de energía mínimo y una latencia extremadamente baja para mejorar el enlace.

Redes 6G. Foto: Especial

Autos sin chofer

Ya andan por ahí en la calle, todo el mundo sabe de ellos, pero se espera que el ojo de los fabricantes de carros se ponga muy de cerca en la conducción autónoma, pues se espera que sea el próximo año en el que se puedan ver con más frecuencia en las carreteras, pero sobre todo, sería el ramo de la logística quien más esté interesado en incluirlos a sus funciones con el fin de aumentar la productividad y hasta de evitar los accidentes.

Autos sin chofer Foto: Especial

¿Realidad mixta?

No es un asunto nuevo el tema de la Realidad Virtual, ya son muchos años hablando de visores con esta tecnología que causan cierto furor y después se apagan; sin embargo, ahora se espera que se pueda combinar con la Realidad Aumentada y esto permitiría que las interacciones 3D sean más intuitivas y naturales con entornos compatibles... sí al más puro estilo de Tony Stark en su laboratorio.

¿Realidad mixta? Foto: Especial

A cuidar los datos

Luego de la crisis sanitaria que trajo la enfermedad Covid-19 crecieron los eventos de ataques informáticos, debido a esas acciones los expertos esperan que 2024 esté marcado por un aumento en los esfuerzos para poder controlarlos, la criptografía es fundamental y las empresas ya se dieron cuenta de ello.

En México durante 2023 las afectaciones de los ciberataques a instituciones financieras fueron de 67.61 millones de pesos, según el Banco de México.

A cuidar los datos Foto: Especial

Como nunca antes

El “IoT” o Internet de las Cosas sigue dando de qué hablar, las conexiones de la mayoría de los instrumentos que tenemos en casa son una muestra clara de ello, la interconexión que permite eficacia y detectar nuevas oportunidades. Las predicciones sugieren que para el 2030 en el mundo existirán, al menos, 50 millones de dispositivos del denominado “IoT” para hacer todo mucho más “sencillo”.

Como nunca antes Foto: Especial

Computadoras

Insistimos, los nombres que acá se escriben parecen 100 por ciento salidos de una película de ciencia ficción, pero es más que una realidad, de hecho, empresas como Microsoft, AWS y Google tienen puestos sus esfuerzos en este tipo de elementos que van a permitir muchísimo más velocidad a las tradicionales.

Computadoras Foto: Especial

Robots al día

Ya hemos visto a las empresas como Amazon que han establecido supermercados en los que se reemplazan a los empleados por robots para adquirir un producto y no hay más necesidad que tomarlo, esperar que se detecte y así pagarlo con una cuenta vinculada para que sea tuyo. Se espera que se empleen más en las industrias y que sean 4 mil millones de robots los que se instalen para 2030.