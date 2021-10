Veracruz, un paraíso de aventura lleno de historia

La belleza natural de Veracruz convierte al estado en un destino que maravilla por conjuntar playa, aventura y una deliciosa gastronomía, además de que puedes visitar los emblemáticos sitios que guardan la historia de México.

Uno de estos lugares es La Antigua, a 28 kilómetros del Puerto de Veracruz. Se le conoce como la localidad en la “empezó México”, ya que fue el primer municipio de la nueva España en el siglo XVI.

En este pueblo se encuentra la famosa Casa de Hernán Cortés. Se dice que fue el primer hogar del conquistador, pero en realidad fungió como aduana. Las ramificaciones de árboles se apoderaron de la casa, convirtiendo el sitio en un escenario, que muestra las raíces de México.

En la misma zona se encuentra el puente colgante que se fundó en 1990, el cual ofrece una vista al río de La Antigua.

En Isla de En Medio puedes disfrutar de increíbles paisajes y atardeceres. Fotos Cortesía: Alejandro Maafs

En cuanto a gastronomía, en La Antigua está el restaurante “Las delicias marinas”, en donde doña Victoria Morales García, dueña del lugar fundado en 1957, te apapacha con sus platillos. Tienes que probar los langostinos y el robalo que son la especialidad de la casa, así como los Negritos, frijoles refritos con camarones al ajillo.

Vive la aventura. Veracruz es un destino ideal para practicar deporte extremo. La playa de Chachalacas es conocida por sus dunas en la arena, por lo que es un lugar perfecto para practicar sandboard, que consiste en el descenso sobre una tabla.

La actividad dura tres horas, al principio habrá una que otra caída, pero la sensación de adrenalina que genera deslizarte una y otra vez hará que no te quieras ir. No importa si no tienes experiencia, Iván Miranda y su equipo de Monkey Fish —empresa de la que también es guía y parte del team Pablo Martí, ganador del programa Survivor México—, te dan una explicación y te ayudan a practicar este deporte de manera segura.

En Chachalacas también tienes que practicar sandgolf, que es muy similar al golf, sólo que lo realizas en traje de baño y sobre la arena de la playa.

Turistas practican kayak en Isla de los Sacrificios, en la entidad. Fotos Cortesía: Alejandro Maafs

La aventura continúa en la Isla de En medio, para llegar a ella hay que tomar una embarcación en Antón Lizardo y después de atravesar la cristalina agua por unos 10 o 15 minutos tendrás un encuentro con la naturaleza.

La isla te envuelve en su paisaje verde y gracias a que sus aguas son transparentes puedes practicar snorkel, al sumergir el rostro te encontrarás con un gran espectáculo: cientos de peces nadando a toda velocidad a tu alrededor.

También puedes realizar paddle board, que es una variante del surf en la que tienes que estar parado sobre una tabla y remar. Al final del tour en la isla puedes disfrutar de increíbles puestas sol.

Otro deporte que tienes que llevar a cabo es el kayak, las aguas que conducen hacia la Isla de los Sacrificios son ideales para remar, no importa que seas inexperto o que incluso no sepas nadar, los guías te ayudarán. Antes de llegar a la orilla de la isla puedes bajar a nadar, o si el agua lo permite, hacer snorkel.

No te puedes ir de Veracruz sin antes haber visitado el tradicional restaurante de La Parroquia, ubicado en el puerto. Lo que tienes que comer aquí son las típicas bombas, una concha con frijoles y queso, así como el café lechero, que ver servirlo se convierte en un espectáculo.