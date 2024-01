¿Qué vestido usar para boda de día? Estos son los pasos básicos para elegir el atuendo ideal

Las bodas son eventos donde hay que permitir que la protagonista sea la novia; por ello, hay que asegurarnos de vestir con las prendas adecuadas para no romper con el estilo de la celebración que la pareja ha seleccionado y hay que elegir muy bien el vestido. Es importante que se trate de un modelo donde luzcas hermosa y en el que te puedas divertir después de la celebración pero que no rompas con las reglas básicas para que no descuadres. Ahora, te decimos qué es lo que debes tomar en cuenta para elegir el vestido ideal:

¿Cómo elegir el vestido para asistir a una boda de día?

Existen los pasos básicos que todos conocemos, como evitar el negro y el blanco, los cuales suelen ser reglas que existen en cualquier boda, al menos que los novios señalen específicamente lo contrario.

Cortes midi, cortos, por debajo de la rodilla o monos

Deja los vestidos largos para las damas de honor. Como invitada, lo mejor es elegir entre cortes midi, debajo de la rodilla, cortos o monos, si no es lo tuyo usar vestidos o si quieres una alternativa más cómoda.

Si no quieres abandonar la elegancia, un corte midi es ideal para lucir seria y sofisticada Especial

Nada de pedreria o brillos

La pedreria y lro brillos pertenecen a la noche, por lo cual de día no lucirán la mitad de bien que en las horas nocturnas. Por ello, si vas a ir a una boda de día elige mejor flores, estampados grandes o colores sólidos y vibrantes como un amarillo, rosa o verde intensos, aunque los pasteles también son viables, todo depende de tu estilo y lo que sintas que te lucirá mejor. En lugar de eso, puedes elegir otro tipo de elementos en el vestido como moños o flores que resalten.

¿Es religiosa? Cubre tus hombros

No necesitas elegir necesariamente un vestido con gruesos tirantes con sin escote, pero si vas a una iglesia, lo mejor es cubrir los hombros. No todas las iglesias lo piden, pero algunas son muy estrictas y no permiten el paso en estos casos; por ello, si usas un straplees, lleva una estola o capa aparte, con lo cual podrás cubirrte sin mayor problema y podrás combinarlo con tu outfit.