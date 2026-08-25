Alerta por ébola, el virus que ataca a Congo desde dentro

Ya son seis provincias las más afectadas

EL ÉBOLA pone en alerta a la República Democrática del Congo, que enfrenta el mayor brote registrado en su historia, impulsado por la variante Bundibugyo.

Con 5,514 casos confirmados y 2,642 muertes, la epidemia mantiene una letalidad cercana al 48%.

Mientras los equipos sanitarios luchan por frenar las cadenas de transmisión, conocer cómo este virus entra al organismo, se propaga y compromete funciones vitales resulta clave para entender por qué sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más temidas del mundo.

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Alerta por ébola, el virus que ataca a Congo desde dentro ı Foto: Gráficos | Julio Loyola y Roberto Alvarado

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