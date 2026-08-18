Cuatro especies participan en el estudio

Tiburones cazadores de huracanes

Buscan mejorar la predicción de huracanes; sensores en aletas registran datos mientras recorren el Atlántico

Tiburones cazadores de huracanes
Tiburones cazadores de huracanes Foto: Gráficos | Julio Loyola y Roberto Alvarado
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Staff Infografía

CIENTÍFICOS de la Universidad de Delaware recurren a un aliado inesperado para mejorar la predicción de huracanes: los tiburones.

Investigadores colocan en sus aletas dorsales pequeños sensores que registran temperatura, salinidad y profundidad mientras recorren el Atlántico Norte. Al salir a la superficie, las etiquetas transmiten la información vía satélite, aportando datos del calor almacenado en las capas superiores del océano, uno de los factores que alimentan y determinan la intensidad de estos fenómenos.

Especies como el tiburón mako, azul, martillo liso y blancos juveniles podrían convertirse así en observadores móviles del océano y ayudar a mejorar los pronósticos antes de que los huracanes alcancen la Costa Este de Estados Unidos.

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Tiburones cazadores de huracanes
Tiburones cazadores de huracanes ı Foto: Gráficos | Julio Loyola y Roberto Alvarado

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