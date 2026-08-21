115 años del robo de la Mona Lisa

Una ausencia que dio la vuelta al mundo

LA MAÑANA del 21 de agosto de 1911, Vincenzo Peruggia retiró la Mona Lisa de su lugar en el Louvre y consiguió abandonar el museo con la obra.

Permaneció desaparecida durante más de dos años, hasta ser recuperada en Florencia en 1913.

A 115 años del escandaloso robo, reconstruimos cómo ocurrió, quién estuvo detrás y cómo aquel episodio ayudó a transformar el retrato de Leonardo da Vinci en uno de los mayores íconos de la cultura universal.

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115 años del robo de la Mona Lisa ı Foto: Gráficos | Julio Loyola y Roberto Alvarado

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