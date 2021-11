Descubren que el Alzheimer se desarrolla de diferente manera de lo que se pensaba

Científicos de la Universidad de Cambridge de Reino Unido descubrieron que el desarrollo del Alzheimer no es como se pensaba, ya que en las primeras etapas afecta simultáneamente a varias áreas del cerebro y no a una sola región, lo que explica la rápida muerte de células cerebrales y la demencia prematura; los expertos utilizaron muestras cerebrales post mortem de pacientes con Alzheimer, así como escaneo de tomografía por emisión de positrones de pacientes vivos en diferentes etapas de la enfermedad, con lo que llegaron a la conclusión de que durante el Alzhéimer, las proteínas tau y beta-amiloide se acumulan y forman placas, conocidas como agregados que provocan la muerte de las células cerebrales, conduciendo a la pérdida de memoria, cambios de personalidad y dificultad para realizar actividades habituales y observaron que el principal mecanismo que controla la tasa de progresión de la enfermedad es la aparición de agregados en diferentes áreas del cerebro, y no la propagación de éstos de una región a otra.

