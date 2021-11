Descubren que el núcleo de la Tierra es un mundo desconocido

Científicos del Instituto de Geofísica y Planetología de Hawái, de EU, y de la Agencia de Ciencia y Teconología Marina-Terrestre, de Japón, realizaron investigaciones sobre las capas internas de la Tierra y llegaron a la conclusión de que existe en el centro de ésta un núcleo distinto al que se creía que existía hasta ahora; su estudio fue publicado en un reciente artículo en la revista científica Physics of the Eearth and Planetary Interiors. Para revelar la estructura del centro terrestre, la sismóloga Irving y su equipo recolectaron datos de ondas sísmicas generadas por terremotos a lo largo de los años, con las que pudieron crear una imagen del funcionamiento interno del planeta, de manera similar a la de una tomografía computarizada de una persona; con este sistema de inspección del núcleo terrestre, pudieron concluir que el mismo alberga fragmentos de hierro blandos y líquidos que están cerca de su superficie. “Observamos muchos detalles dentro del núcleo interno que no veíamos antes”, expresó el investigador.

Gráficos: Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega.

Tierra

Clic aquí para ver en tamaño completo.