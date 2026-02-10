¿Quién es Hortensia Guardado Sánchez, la mujer atropellada en Monterrey?

Este lunes comenzaron a circular en redes sociales videos del momento exacto en el que se registró un fuerte accidente vial, en el que una mujer que fue atropellada resultó herida de gravedad.

Por la tarde de este 9 de febrero se viralizaron rápidamente unos videos en los que se puede observar a una mujer corriendo hacia la avenida mientras los automóviles se encontraban en circulación.

La mujer se avalanzó sobre un vehículo blanco y salió disparada por el impacto que recibió, esto ocurrió en el cruce de la avenida Paseo de los Leones y Diego Velázques de la colonia Cumbres ubicada en Monterrey, Nuevo León.

¿Quién es la mujer atropellada en Monterrey? ı Foto: Captura de pantalla

Este accidente sucedió luego de que las autoridades locales recibieran un reporte de una mujer que caminaba descalza y desorientada en las calles de Monterrey, y debido a la gravedad de este accidente los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar a los pocos minutos.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey, un oficial de la Policía había arribado al lugar para brindar apoyo a la mujer, y solicitó a los conductores que redujeran la velocidad mientras la seguía a la distancia.

Comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey ı Foto: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey

¿Quién es Hortensia Guardado Sánchez?

La mujer que aparece en el video del fuerte accidente vial fue identificada como Hortensia Guardado Sánchez, una jóven de 25 años que, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey, padece de transtornos de la personalidad.

Asimismo, las autoridades apuntan que los padres de Hortensia llegaron al lugar poco después de que ocurriera este trágico incidente, e indicaron que la jóven se había retirado del vehículo familiar antes de que este hecho ocurriera.

De acuerdo con la información que se conoce, Hortensia ya había cruzado por la avenida de manera peligrosa, y después de haber sido impactada en la segunda ocasión, fue trasladada a un hospital privado ya que resultó con múltiples fracturas en distintas partes del cuerpo.

¿Quién es la mujer atropellada en Monterrey? ı Foto: Captura de pantalla

Algunas versiones apuntan que Hortensia se encuentra internada en con una situación de salud delicada, pues sufrió hemorragias internas en el tórax, así como traumatismo cráneo encefálico y una fractura en la pierna.

La mujer que conducía el automóvil blanco fue puesta a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades, y hasta el momento no se ha dado a conocer más información sobre el estado de salud de Hortensia.

